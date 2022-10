¿Qué película ver hoy? Aquí encontrarás más de 300 películas gratis

Ahora tienes a a tu disposición más de 300 títulos del mejor cine español. Y a tan solo un click. Navaga por el catálogo Somos Cine de RTVE Play y déjate envolver por la magia del cine. ¡Tenemos el mayor escaparate del cine en español!: con títulos imprescindibles que puedes ver completamente gratis y sin suscripciones. Thrillers, películas de acción, comedias, dramas o romances... Clásicos inolvidables, comedias, thrillers, cine de autor... Disfruta de las mejores películas de todos los géneros y para toda la familia. Dónde quieres y cuándo quieras.

De Londres ha llegado Darman, un ejecutor enviado por su organización política, al Madrid de 1962 para asesinar por traidor a un hombre que no conoce. Su presencia inquieta a los miembros de la organización clandestina: saben el porqué de su llegada, pero no quién es el objetivo. Mientras Darman sondea a sus camaradas, rememora su anterior llegada a Madrid, en 1946, para ejecutar a otro miembro de la organización acusado de traición, y que resultó ser inocente. Ver aquí . Disponible hasta 13 de octubre de 2023.

La maternidad es algo de lo que no se puede escapar. Ya sea por ausencia o por una presencia que dura toda una vida. La enfermedad el domingo es la historia de una niña llamada Chiara (Bárbara Lennie) que, un domingo, fue abandonada por su madre Anabel (Susi Sánchez) cuando tenía ocho años y el dolor de ese mismo domingo permanece durante todos los días de su vida como si fuese una enfermedad. Ver aquí .

Humberto, un hombre seductor y estafador a partes iguales, lleva una vida tranquila en Madrid tras haber cumplido condena por una antigua estafa que le costó la relación con su hijo Jorge con el que no habla desde años. Ahora Jorge es un hombre honrado que se ve obligado a pedir ayuda a su padre al ser víctima de un robo en la joyería en la que trabaja. Ver aquí .

Eva hace una lista de cosas que siempre quiso hacer pero que nunca se atrevió, convencida por su nueva amiga Carmen, compañera de sus sesiones de quimio, para hacerlas juntas cuando terminen el tratamiento sin saber los resultados. Una película sobre las ganas de vivir de unas mujeres valientes y luchadoras que emprenden un viaje emocional y físico que les cambia para siempre. Un viaje donde ríen, lloran y se emocionan a partes iguales, ya que lo importante no es aquello que dejan atrás, sino todo lo que viene por delante. Ver aquí

Otra cinta en la que padres e hijos comparten pantalla. Sara tiene el deseo de formar una familia junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Todo se complica cuando su padre, Manuel, decide reaparecer en sus vidas tras salir de la cárcel. Esta película recibió en 2019 el premio a Mejor dirección novel en los Premios Goya, y la Concha de Plata a Mejor actriz en el Festival de San Sebastián. Ver aquí

Daniel Mantovani, Premio Nobel de Literatura argentino, vive en Barcelona desde hace décadas. Sus novelas retratan la vida de su pequeño pueblo natal, Salas, del que partió para no volver, cuando tenía 20 años. Un día llega una carta de Salas invitándole a recibir la distinción de Ciudadano Ilustre. Ver aquí .

Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de su casa. Lleva consigo apenas cuatro cosas y a su hijo, Juan. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol, dice, y además, "le ha dado sus ojos"… A lo largo de la película, los personajes irán reescribiendo ese libro de familia... Ver aquí .

Ganadora del Oscar a la Mejor película de habla no inglesa , esta cinta reune a algunas de las actrices más destacadas del cine español: Maribel Verdú, Penélope Cruz o Chus Lampreabe. La película se sitúa en España, por antes de estallar la guerra civil. El joven Fernando decide desertar y el destino le lleva hasta una finca campestre donde es acogido por Manolo, un excéntrico pintor de ideas republicanas, que vive solo y al que hace bien la compañía de un amigo por unos días. Ver aquí .

Juanito es un actor que fue a Nueva York a triunfar. Los años han pasado, no ha conseguido lo que esperaba y se gana la vida trabajando en lo que puede. Un día llega a visitarle su primo, aparentemente triunfador y que tiene "todo lo que uno espera tener". Sin embargo, la convivencia va descubriendo la realidad que hay detrás de cada uno de ellos. La vida inesperada es una comedia sobre cómo el azar nos abre puertas que jamás habríamos imaginado -como el amor- y cómo nuestro destino final depende de si nos atrevemos o no a traspasarlas. Ver aquí .

Dolores González Catarain, más conocida como Yoyes, fue una de las mujeres más destacadas en la cúpula directiva de la banda terrorista ETA. Exiliada en México una temporada, decide volver a España y llevar una vida normal y dedicarse al cuidado de su hija Zuriñe, alejada de la rabiosa violencia en la que había estado metida. Pero salir del entorno de ETA no es tan sencillo. Se recorre su vida desde que ingresa en la organización en su localidad natal, Ordizia, sus años de militancia y el cambio de sus ideas durante su estancia en Francia. Ver aquí . Disponible hasta el 22 de octubre de 2022 .

A sus 15 años, Adele (Adèle Exarchopoulos) no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma (Léa Seydoux) , una joven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así, Adele crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará… y todo ello bajo la atenta mirada de los que le rodean. Ver aquí .

María es una mujer de treinta y tantos que no se maneja emocionalmente demasiado bien. Sueña ser reconocida como novelista de prestigio, pero se estanca reescribiendo su primer libro. Ha sido es la columna vertebral de su familia desde que su madre falleció, pero se queda desubicada cuando su padre rehace su vida. Desea una pareja estable y por eso fantasea que su lío esporádica va en serio. Pero no. Ver aquí

Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo , aunque sabe que para conseguirlo tiene que pelearlo duramente con sus padres. Es verano y se pasa el día jugando en la calle con sus amigas y tonteando con su novio , unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo constante de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus padres no se enteren. Una relación que cambia su vida para siempre. Ver aquí

María creía que a los 30 años habría triunfado. Volver a casa de su madre no entraba en sus planes. Ahora que lo piensa, no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser una persona normal; a saber: tener trabajo, casa, pareja, aficiones, vida social, vida familiar y ser feliz. Dirigida por Leticia Dolera quién, además, es una de las protagonistas de este film que obtuvo 7 nominaciones y 3 premios en el festival de Málaga incluyendo mejor guión novel, mejor fotografía y mejor montaje.