Cada vez más famosos hablan abiertamente de sus problemas de salud mental. Sea con trastornos diagnosticados o simplemente atravesando un puntual momento difícil, la representación del diferente abanico de experiencias que sufrimos son beneficiosos para todos: levantar el estigma que recae sobre problemas como la ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios o la adicción es una misión conjunta que ha tomado un protagonismo central en los últimos años. Sea Simone Biles abandonando la competición de los Juegos Olímpicos para centrarse en sí misma, Paula Badosa hablando del sufrimiento que le hizo odiar su deporte (y después superándose en Indian Wells, demostrándonos que hay salida), o las diferentes estrellas de Hollywood que han confesado que van a terapia, sus testimonios son poderosos y pueden ayudar a otras personas.

Hay celebrities, como Demi Lovato o Crissy Teigen, que han convertido su transparencia en estas cuestiones en uno de los rasgos fundamentales de su personalidad. Otros, sorprenden abriéndose de repente y revelando lo que no sabíamos que les estaba haciendo sufrir. Zendaya dijo "por supuesto que voy a terapia" y explicó que tiene, entre otras cosas, problemas con el dinero. También Bella Haddid ha revelado cuánto le cuesta seguir adelante. Lo hizo con una con una serie de imágenes en las que aparece llorando en diferentes posturas y ocasiones, se ha abierto acerca de las presiones y ansiedades que sufre al dedicarse al mundo del entretenimiento, la moda y las redes sociales.

Bella Hadid Bella Hadid en Instagram La modelo ha compartido recientemente unas fotos en las que aparece llorando o justo después de llorar, revelando: "Así son casi todos mis días y todas mis noches desde hace unos años. Las redes sociales no son reales. Cualquiera que esté sufriendo, por favor que recuerde esto. A veces lo único que tienes que escuchar es que no estás solo". Aunque no ha querido dar detalles sobre el tipo de enfermedad que padece, Bella Hadid vizibiliza con este mensaje que hay personas que se enfrentan a estas cuestiones de forma habitual, y que la influencer es una de ellas. "La autoayuda y la enfermedad mental/desajuste químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos. Pero siempre hay luz al final del tunel. Tardé mucho en aprenderlo, pero he tenido suficientes derrumbes y agotamientos como para saber esto: si trabajas lo suficientemente duro en ti mismo, pasando tiempo solo para entender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutina, aprenderás sobre tu dolor y cómo manejarlo. Eso es todo lo que puedes exigirte a ti mismo. No sé por qué, pero cada vez me resulta más difícil no compartir mi verdad aquí".

Dani Martín Dani Martín muestra sus pezones, una zona de su cuerpo que le acompleja. RTVE En nuestro país, el último en hablar con candidez e incluso con orgullo de sus progresos en el terreno del cuidado de su salud mental es Dani Martín. El exintegrante de El canto del loco acudía al programa La matemática del espejo, en Televisión Española, y se sinceraba sobre su experiencia yendo a terapia en un clip que ha alcanzado cuotas virales en redes sociales. “En muchos aspectos llevo paralizado 44 años. Hay cosas que no me atrevo a hacer por miedo al abandono, desconfianzas, pensamientos irracionales”, asegura. Y es que, el cantante le confesaba a Carlos del Amor, que tiene miedo “al abandono, a que le engañen y al compromiso (en pareja)”: “Todo eso me hace boicotearme un poco. Entonces, a veces, no disfruto todo lo que debería de las cosas bonitas que me pasan”. "Soy vulnerable, claro que sí y es maravilloso reconocerlo", dice. Ahora está en un momento en que el en vez de “tirar esos miedos”, los está trabajando y afrontado, y anima a todos a hacer lo mismo: “Voy a terapia y se lo recomiendo a todo el mundo, es como ir al gimnasio de las emociones. Creo que hay que trabajar el cerebro y el corazón, porque son las cosas más importantes de nuestra vida y yo, estoy orgulloso de hacerlo”.

Simone Biles 01.02 min Simone Biles regresa para presentar su espectáculo GOAT La gimnasta ya había hablado antes de su trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero durante estos Juegos Olímpicos se convirtió en embajadora no oficial de la salud mental cuando abandonó la competición por problemas de depresión y ansiedad, priorizándose a sí misma sobre el oro olímpico. La gimnasta, como otras de sus compañeras el equipo estadounidense, sufre muy probablemente un trastorno de estrés postraumático por los abusos sufridos a manos del médico Larry Nassar, juzgado y condenado por abusar sexualmente de más de 250 jóvenes. Además, la muerte de su tía justo antes de competir en Tokyo 2020 supuso un gran golpe. Su estado anímico provocó que tuviese problemas de equilibrio que, de aparecer con ella en el aire, podrían poner gravemente en peligro su vida en la práctica del peligroso deporte. Así que Biles tomó la decisión correcta para ella y recibió el apoyo de todo un ejército de deportistas y espectadores agradecidos de que este año, en la competición más exigente de todas, la salud mental tome un lugar protagonista en la conversación.

Catherine Zeta-Jones Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones INSTAGRAM La actriz tiene diagnosticado un trastorno bipolar tipo II del que habló publicamente tras sufrir un episodio cuando a su marido, Michael Douglas, le diagnosticaron un cáncer de garganta. "No hay necesidad de sufrir en silencio y no hay vergüenza en pedir ayuda", dijo la actriz en 2011, explicando que lo que padece "es un trastorno que afecta a millones de personas y yo soy una de ellas". El trastorno bipolar es una enfermedad caracterizada por bruscos cambios de humor que interrumpen seriamente la vida diaria y someten a quien lo sufre "fantásticos subidones y tremendos bajones". "[El trastorno bipolar] es algo que he sufrido durante mucho tiempo", dijo Zeta Jones, que lo conoce lo suficiente como para detectar qué tipo de factores desencadenan sus peores episodios. "Cuando algo te zarandea tanto como eso [el cáncer de su marido], te desestabiliza. No dormir, preocuparte, el estrés... esos son los clásicos. Mi objetivo es mantenerme consistentemente en el medio. Ahora estoy mejor porque sé mucho más de la enfermedad". Le costó hablar en público de su trastorno bipolar, que también sufren famosas como Selena Gomez o Mariah Carey. "No soy la clase de persona a quien le gusta gritar cuáles son sus problemas desde las azoteas de los edificios, pero me gustaría que al hacerlo público otros sepan que es completamente controlable. Me gustaría eliminar los estigmas asociados y animar a quienes no lo tienen bajo control a buscar la ayuda que hay disponible".

Demi Lovato 01.35 min Demi Lovato desvela en un documental que sufrió abusos y que estuvo a punto de morir por una sobredosis Es uno de los rostros públicos más visibles de la enfermedad mental porque, desgraciadamente, sus trastornos alimenticios y sus adicciones casi le cuestan la vida. Sin embargo, la cantante lleva años reflexionando en público sobre estas cuestiones e integrándolas en su música. Canta sobre buscar la fortaleza y salir indemne de los golpes y en sus sucesivos documentales habla abiertamente de la anorexia, la bulimia o el abuso de drogas. La sobredosis que sufrió se convirtió en objeto de un durísimo videoclip con el que mostraba que no se escondía. No es la única en su industria que sufre estos problemas, pero sí de las pocas que habla de ello. "Creo que es importante que la gente deje de ver las enfermedades mentales como un tabú. Es algo extremadamente común, uno de cada cinco adultos tiene trastornos mentales. Así que básicamente todos estamos conectados con estas enfermedades y esta epidemia. El problema con los trastornos psicológicos es que la gente no los ve como una enfermedad física. Pero si lo piensas, el cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Necesitamos tratarlo como si fuera una enfermedad física y darle importancia. Hay que crear conversaciones, eliminar el estigma y saber reconocer si estamos luchando con los síntomas de una enfermedad mental."

Paula Badosa 01.38 min Paula Badosa cuenta cómo la depresión le hizo llegar a odiar el tenis La tenista Paula Badosa está en la cresta de la ola pero ha hablado en numerosas ocasiones de los problemas de ansiedad y depresión que llegaron incluso a hacerla odiar el deporte. "Hay mucha gente que no es consciente de lo que se sufre para llegar hasta arriba", contaba en un programa de televisión. "He sufrido esa ansiedad, he pasado por momentos de depresión, de que te baja la confianza, la seguridad... Cuando las cosas no te van bien, te crees que no vales para nada". "En el deporte de élite, con 18, 19 o 20 años tienes que estar preparado mentalmente para cosas que en otros trabajos tienes margen hasta los 35 o 40, donde puedes seguir triunfando y al final eso es antinatural", decía, y explicaba que con 17 años lloraba dos horas al día por lo mal que lo pasaba en la pista del Roland Garros júnior. "Sufrí muchos miedos y ansiedad, fue un proceso que tuve que pasar".

Zayn Malik Zayn Malik, despedido tras la denuncia de Yolanda Hadid PLAYZ Zayn Malik, expareja de Gigi Hadid y excuñado de Bella, quiso normalizar por su parte los trastornos alimenticios que afectan también a los hombres, comparativamente mucho más invisibilizados por el estigma que asume que la anorexia o la bulimia son "enfermedades femeninas". En su autobiografía, el cantante reconocía que durante sus giras con One Direction pasaba días sin comer. Abandonar el grupo de música y buscar ayuda fueron la respuesta: "La gente a menudo se asusta de admitir dificultades, pero no creo que deba haber ninguna vergüenza por algo que es una realidad."

Andrés Iniesta Iniesta, el hombre que hizo a España campeona del mundo rne Andrés Iniesta confesaba en su biografía La jugada de mi vida, escrita en 2016, que sufrió una fuerte depresión. "Me dejé la vida para jugar la final de Roma [en la Champions 2009]. La jugué lesionado y el peaje que pagué después fue muy duro. Se juntó que yo no salía de la muerte de Dani Jarque. Fue un cúmulo de cosas que me hizo entrar en un pozo sin salida. Me sentía vacío por dentro. Tuve un periodo muy difícil, pero gracias a los especialistas pude salir adelante". En su caso, la terapia también ayudó: "Estuve en tratamiento un periodo con una psicóloga. Siempre me acordaré de las ganas que tenía de ir a la consulta, por lo que llegaba hasta 15 minutos antes. Me llegué a encontrar muy mal. Necesitaba algo para salir de la situación en la que estaba. Deseaba que llegase la noche para tomarme una pastilla". El manchego vio la luz al final del túnel pero recuerda la dureza de aquellos momentos. "A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas. Cuando sufres depresión, no eres tú. Cuando estás tan vulnerable es difícil controlar momentos de la vida y piensas en situaciones extremas".

Kendall Jenner “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Vogue (@voguemagazine)“ “ Kendall Jenner tuvo ataques de ansiedad y de pánico que responden a una etiqueta: trastorno de ansiedad. Pese a sufrirlo en bajo grado, la modelo ha hablado de este tema social y de salud que aún es tabú a día de hoy: "Cuanta más gente salga y hable sobre su ansiedad, más consciente es el público de que esto es algo real", asegura Kendall.

Crissy Teigen “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de chrissy teigen (@chrissyteigen)“ “ La foto de Crissy Teigen llorando al bebé que esperaba y perdió fue uno de los momentos más honestos y devastadores que hemos presenciado en las redes sociales, pero no el único en el que la modelo se ha expresado con gran vulnerabilidad para beneficio de otros. La suya es una de las voces que se han alzado para visibilizar todas las facetas de la maternidad, incluída la pérdida o la depresión posparto, aunque no la única: Alanis Morissette, Adele, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Celine Dion, Drew Barrimore, Courteney Cox o Sarah Michelle Gellar han explicado que la padecieron y se sintieron solas en el proceso. Teigen, por su parte, habló de su experiencia en profundidad: "Tenía todo lo que necesitaba para ser feliz, pero la mayor parte del año me sentí infeliz (...) Estaba muy cansada de ese dolor, de dormir en el sillón, de despertarme de noche, de vomitar, de desahogarme injustamente con los demás, de no ver a mis amigos, de no tener energía para pasear a mi bebé. Cuando mi médico me diagnosticó, me eché a llorar. Me sentí egoísta, rara (...). Nadie debería sentirse avergonzado o solo por esto".