La película Objetos, participada por RTVE, aborda una serie de temas que "no podemos dejar a parte", ha explicado el actor Álvaro Morte, que interpreta el papel de Mario en esta cinta, en Las tardes de RNE. "Cada vez todo va más rápido y parece que va imperando cada vez más el individualismo y debiéramos, en según qué momento, comportarnos mejor como sociedad. Hay temas que aunque nos resulten un poco desagradables, creo que lo mejor que podemos hacer como sociedad, efectivamente, es intentar mirarlos para poder intentar ir haciendo poco a poco un mundo mejor".

El personaje que interpreta Álvaro Morte cuida los objetos perdidos como si fueran personas y otros tratan las personas como si fueran objetos. En una de las escenas de la cinta se muestra una habitación con muchas cunas de bebés recién nacidos que parecen objetos. Ha señalado que esta era "la gran apuesta de la película" y "por eso tiene un título tan rotundo como Objetos y tan amplio".

"Mario es un tipo que intenta reparar esos objetos. Es un tipo muy hacia adentro, muy introvertido. La relación que tiene con lo que le rodea es mucho más cómoda con los objetos, que repara, que con el resto de personas. Lo que no se acaba de dar cuenta es que la primera cosa que debiera reparar es a sí mismo y por eso yo creo que acaba emprendiendo todo este viaje".

Las razones para aceptarla

Aceptó interpretar este personaje por "los temas de los que habla porque me parece importante hablar de ellos. Eso era un punto de partida muy sólido". También por otros factores como "el hecho de que el guion lo escribiera Natxo López, que como guionista es un tipo tremendamente interesante y sabes que aporta mucha solidez a cada proyecto hace".

"El que estuviera Jorge Dorado a los mandos de la película como director. Nosotros ya habíamos trabajado previamente, sabíamos que podíamos levantar la película desde un sitio muy cómodo. Sabes que tienes la capacidad de poder hablar, construir y arriesgar".

"Luego el personaje que me podía permitir construir algo que no hubiera hecho hasta ahora. A mí me interesaba hacer un personaje un poco torpe. Cuando leí el guion, me pareció que Mario tomaba algunas decisiones, dentro de lo que era la historia, torpes. Al principio dije '¿pero esto por qué?' Luego te das cuenta de que eso es la vida, la realidad de lo que nos pasa es que nosotros tomamos decisiones que aunque sean con la mejor intención del mundo. Hay veces que te equivocas y esto le pasa a Mario".