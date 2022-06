La primera vuelta al mundo que capitaneó el portugués Fernando de Magallanes y que partió desde Sevilla en agosto de 1519 llega a la pequeña pantalla con Sin límites. Se estrena este 10 de junio en Prime y que está coproducida junto a RTVE. Álvaro Morte, que interpreta a Juan Sebastián Elcano, y Rodrigo Santoro, que se pone en la piel de Magallanes, la han presentado en los micrófonos de Tarde lo que tarde

Santoro ha explicado que el rodaje fue "un desafío casi tan grande" como la propia expedición que representan "por el tamaño y la importancia de la historia, por hacer personajes muy complejos" y por haber rodado "en medio de la pandemia" de Coronavirus. Ha revelado que lo han hecho "sin dobles". A pesar de las dificultades, Morte ha añadido que ha tenido "su parte de disfrute, de saber que estás encarnando esa cosa como de aventuras".

"Lo que se nos planteó desde un primer momento fue hacer una versión de lo que fue la historia. Nos hemos permitido una serie de licencias que nos han dicho que debíamos tomar. No se trataba de hacer un documental, sino aprovechar aquellos hechos reales y contarlo en una película de aventuras usando esa excusa. Aprovechar para relatar todo este historión", ha contado Álvaro Morte.

El "audaz" y "extremista" Magallanes

Cuando Santoro empezó a investigar sobre el personaje que iba a interpretar, percibió que Magallanes tiene "una imagen muy controvertida". Para intentar discernir sobre lo que ocurrió quiso recurrir a la historiadora Vanesa de Cruz. Ella le consiguió el testamento del explorador portugués: "Increíble el nivel de detalles, cómo me alimento tanto para entender un poco más de ese hombre".

"Ha peleado un montón por Portugal y nunca ha sido reconocido. Cuando llega con el plan de este viaje, [...] lo ofrece al rey de Portugal que no solo lo niega, lo humilla y desde ahí se va a España. Es un hombre muy solitario. Tenía un montón de adjetivos: audaz, valiente, sensato, estratega, extremista, muy duro [...]. Yo lo que tuve que hacer era intentar humanizarlo de alguna manera. No me interesaba de ninguna manera todas las opiniones, tenía que buscar la esencia, los conflictos de este hombre".