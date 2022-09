Como si fuese una semilla, cuyo talento germina y crece en la gran pantalla, Albert Bosch dice que Carla Simón lo “trió” (lo escogió) para ser uno de los protagonistas de Alcarràs mientras estaba en unas fiestas populares. En busca de la mayor honestidad posible, la directora quería que sus actores fueran de aquellas tierras sobre las que posaría su mirada. Así fue como dio con Albert, en las fiestas mayores de un pueblo de la zona, tras un street casting que se prolongó durnate un año y en el que vieron a cerca de 9.000 personas.

El joven, de 18 años, habla con una honestidad arrolladora al recordar cómo entró a formar parte de la cinta más esperada del año, seleccionada para representar a España en los Oscars 2023. “Nunca pensé que descubriría algo que me gustase casi tanto como la payesía, pero después de probar esto de la actuación, me planeó la idea de ser actor y voy a luchar por ello”, confiesa el actor. En la segunda película de Simón, tras su deslumbrante debut con Verano 1993 (2017), Albert se mete en la piel de Roger, uno de los miembros de la familia Solé que, después de ochenta años cultivando la misma tierra, se reúne para realizar juntos su última cosecha.

La vida de los Solé

Si no fuese por la promoción de la película, Bosh estaría haciendo algo muy diferente. “Estaría con mi hermano y mi padre pasando la picadora o arreglando algún camión, yo estudio para ser mecánico. Lo que toca”, dice sin perder la sonrisa. Algo muy similar a lo que podría estar haciendo Roger, el personaje al que da vida en Alcarràs. "Yo soy muy Roger", asegura. El largometraje muestra la vida de los Solé que deben dejar de cultivar la tierra y abandonar su casa porque en su lugar debe meterse una instalación de placas solares. Simón buscó perfiles autóctonos con un perfil concreto para explicar de primera mano la realidad de una familia de agricultores. Por eso, para Bosch, “hacer de Roger era hacer de mí”.

Relato relato crudo y luminoso sobre el campo, Alcarrás ofrece una mirada que pone en valor y dignifica a quienes viven y trabajan el campo. Un reflejo que Bosch no cree que se de tanto cuando la gente habla sobre el mundo rural y agrario. “La vida en el campo es muy dura, los precios que se pagan son injustos, los seguros no cubren lo que deben y se maltrata mucho a quienes trabajan el campo”. Aspectos que Simón refleja en esta película, con sus consecuencias laborales y emocionales sobre los payeses. Más allá del campo y su incipiente entrada en el mundo del cine, Bosch también disfruta del fútbol, es portero en un equipo local, le gusta la música, sobre todo el rap y el hardcore. Dos estilos que se cuelan en la cinta y con los que Bosch da rienda suelta al baile. “Carla me vió bailando y se quedo flipando, así que para la película me pidió que montara una fiesta, llame a un par de colegas y me dejé llevar. La verdad es que el baile me libera mucho”. Alcarràs cuenta con la participación de RTVE.