En el año 2012, Judi Dench puso fin a los rumores sobre su salud haciendo pública su enfermedad, pero tranquilizando a sus seguidores. La actriz confirmó entonces lo que muchos ya sabían: padecía degeneración macular. Se trata de un trastorno ocular que destruye lentamente la visión, y que puede llegar a causar la ceguera total. "Este tipo de enfermedad afecta a miles y miles de personas en todo el mundo que tienen que enfrentarse a ello. Es algo con lo que tengo que aprender a lidiar y a lo que me tengo que adaptar", aseguraba la protagonista de Red Joan en el comunicado, donde también dejaba claro que no estaba ciega.

Lleva desde entonces recibiendo tratamiento para luchar contra la enfermedad, al menos para prevenir sus avances. Los síntomas de la degeneración macular impiden que pueda llevar a cabo su trabajo con normalidad. Por ejemplo, no puede leer los guiones de las películas, pero Judi Dench no contempla la idea de retirarse, no por el momento. Para ello ha tenido que buscar alternativas para seguir haciendo lo que le apasiona: "Al final, encuentras una forma de desenvolverte y superar las cosas que te resultan muy difíciles".

La actriz Judi Dench GTRES GTRES

¿Cómo lo hace? "Necesito que alguien me lea los guiones, como si me contaran un cuento. Me gusta, porque me siento e imagino la historia en mi cabeza. He tenido que encontrar otra forma de aprender mis frases, que es hacer que grandes amigos míos me las repitan una y otra vez. Así que tengo que aprender a través de la repetición y solo espero que la gente no se dé demasiada cuenta si todas mis frases suenan completamente desesperadas", explica la actriz.

Siempre hay que buscarle el lado bueno a cada situación, y Judi Dench ha encontrado el suyo. La enfermedad la ha ayudado a conocer mejor a las personas con las que trabaja: "Pero sí te permite hacer una cosa y es que tienes que acercarte mucho a la gente antes de poder reconocer quiénes son. Durante la cuarentena, hice una película y me dirigí de cerca a personas que llevaban mascarillas durante los ensayos, nada que ver con ninguna escena en la que estoy. Es algo exquisito si puedes hacer eso y ese es el lado bueno de todo esto, y tienes que mirar ese lado".