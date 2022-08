El vídeo se haría viral al instante, se incendiarían las redes, el periodista acabaría en la calle sin nadie que quisiera contratarlo y probablemente su carrera estaría acabada... Esto es lo que ocurriría si la entrevista de la actriz Helen Mirren y el periodista Michael Parkinson se emitiera esta noche en televisión. Ocurrió en 1975, el público de la cadena BBC fue testigo del bochornoso momento que tuvo que atravesar la protagonista de La Reina.

Tenía 29 años y afrontaba su primera aparición en un programa de televisión para hablar sobre ella misma, nada de personajes ni guiones. Tímidamente, con un hilo de voz dulce, pero con las ideas muy claras, así le plató cara a Parkinson. "La reina del sexo de la Royal Shakespeare Company", así presentó Michael Parkinson a Helen Mirren antes de que la actriz entrara a plató. "De hecho, lo que más llama la atención sobre ella es que los críticos pasan tanto tiempo discutiendo sus atributos físicos como evaluando su capacidad de actuar", añadió. El resto de preguntas siguieron la misma línea.

"Eres, entre comillas, una actriz seria", dijo el presentador, al tiempo que remarcaba el gesto con las manos. Ella, incrédula, le pregunta qué quiere decir. "A lo opuesto a una actriz no seria. ¿No crees que lo que podríamos llamar 'tu equipamiento' impide que puedas ser considerada como tal?", continúa Parkinson. Manteniendo en todo momento la calma, Mirren insiste en que le diga a qué se refiere con su pregunta, hasta que él acaba por decir "atributos físicos", mientras mira descaradamente el pecho de la joven. "¿Mis dedos? ¿O acaso crees que las actrices serias no pueden tener pechos grandes? Qué mal si la gente está obsesionada con el tamaño de tus pechos y cosas así. Confío en que la representación, la obra y la relación que se establece entre los actores y el público esté por encima de estas preguntas tan aburridas", le suelta la actriz.

Por aquel entonces, Helen Mirren ya era muy conocida en Inglaterra, donde protagonizó varias obras de teatro, en una de ellas interpretaba al personaje de Lady Macbeth. También había tenido pequeños papeles en el cine: en O Lucky Man! y Savage Messiah. Poco le importó a Michael Parkinson su currículo a la hora de plantear su entrevista. Minutos después quiso profundizar en su vida personal y le preguntó acerca de una declaración suya en la que afirmaba sentirse atraída por hombres que llevaran el pelo grasiento y cazadoras de cuero. A pesar de los constantes comentarios sexistas, Helen Mirren supo como plantarle cara de una manera elegante.

Ha pasado casi medio siglo y Helen Mirren todavía se sigue acordando de aquella entrevista. "Era el primer talkshow al que iba y estaba muerta de miedo. Pero lo he vuelto a ver y, qué coño, lo hice bastante bien. Era muy joven e inexperta, pero él era un viejo sexista que a día de hoy niega ser así. Pero lo es. Por supuesto que lo es", aseguraba ella años después. Michael Parkinson, ya retirado, nunca se llegó a arrepentir ni mucho menos pidió disculpas a la actriz. "No creo que le deba ninguna disculpa. ¡No fue la Segunda Guerra Mundial y no murió nadie, por amor de Dios!", sentenció el periodista, harto de que le preguntaran acerca de este tema. Lo más triste es que después de aquella entrevista fue la actriz la que recibió críticas por no seguirle el rollo al presentador, tal y como ella misma recuerda.