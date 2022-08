La danza está íntimamente ligada con la antropología porque ofrece una enorme posibilidad de expresión social que los diferentes pueblos a lo largo de la historia han puesto en práctica.

No es un día cualquiera - De las danzas prehistóricas a los challenges de Tik Tok: bailar para comunicar - Escuchar ahroa

No es un día cualquiera - De las danzas prehistóricas a los challenges de Tik Tok: bailar para comunicar - Escuchar ahroa

Por supuesto, si empezamos por lo más reciente, tenemos que hablar del fenómeno baile y los challenges de pequeñas coreografías que se viralizan por Tik tok y por Instagram. Son mini coreografías que en muchos casos se comparten por diversión pero que en otras pretenden lanzar un mensaje y cada vez se usan más como herramienta para comunicarse con la gente joven.

La generación Z (formada por los nacidos entre mediados de los 90 y la primera década de los 2000) domina como nadie la narrativa de las redes sociales y usan el baile para llegar a una audiencia masiva, a través de la viralización de los vídeos.

Por cierto, que el estilo que triunfa en Tik tok es el waacking, que se originó en las discotecas gays de Los Ángeles en la década de los 70. Y es un estilo de baile latino y afroamericano cuyo nombre viene del inglés whack, que significa golpear, porque el waacking se caracteriza por movimientos rápidos, secos y fuertes de los brazos por encima y alrededor de la cabeza. Además de una gran dramatización y teatralidad.



Así que si queremos que un mensaje llegue a esos jóvenes de la generación Z, si queremos que presten atención, una buenísima forma es bailarles waaking en redes. Puede parecer que al ponernos a bailar simplificamos o banalizamos el discurso pero realmente bailar no es banal, o no tiene por qué serlo, y con ello se consigue entrar en el lugar donde habitan esa juventud para adaptarse a su lenguaje, por lo que también es un medio donde surge el activismo y la agitación social.

Pero esta danza, que combina cantos, movimientos, voces y gestos vigorosos, no es una única, hay diferentes tipos, y no nació como un ritual deportivo, su origen se remonta a la cultura maorí y se crearon a principios del siglo XIX para expresar mensajes desafiantes y competitivos, pero también de poderío personal, hospitalidad y respeto.

Los jugadores de la selección de rugby de Nueva Zelanda han ejecutado su célebre haka en el Teatro Campoamor de Oviedo, justo después de recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Conrad Smith, Jordie Barrett, Israel Dagg y Keven Mealamu han bailado este ritual maorí que se ha convertido en el distintivo más internacional no solo del considerado como mejor equipo de rugby del mundo, sino de toda Nueva Zelanda.

Los jugadores de la selección de rugby de Nueva Zelanda han ejecutado su célebre haka en el Teatro Campoamor de Oviedo, justo después de recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Conrad Smith, Jordie Barrett, Israel Dagg y Keven Mealamu han bailado este ritual maorí que se ha convertido en el distintivo más internacional no solo del considerado como mejor equipo de rugby del mundo, sino de toda Nueva Zelanda.

Otro ejemplo es el de las hakas de Nueva Zelanda . Se han popularizado porque la selección nacional de rugby del país, los All Blacks, (galardonados con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2017 ) las han hecho mundialmente conocidas bailándolas antes de los partidos.

Estas danzas no buscaban entretener, aunque también, lógicamente, entretienen, pero su objetivo es preservar la cultura y contar historias. Aquí las manos se muven dibujando durante la ejecución de la danza un auténtico lenguaje de signos que tienen belleza estética pero también narran una acción, describen un objeto, un momento, un lugar, una emoción.

No es algo nuevo que en muchas ocasiones los mensajes calan más si van de la mano del arte y esto no es nuevo, es algo que ya sabían nuestros ancestros. Incluso antes del lenguaje verbal, el ser humano tuvo la necesidad de comunicarse corporalmente, de expresar sentimientos y estados de ánimo a través de gestos y movimientos. Hace ya 20.000 años bailábamos porque así lo atestiguan las pinturas rupestres.

Cuando no había redes, era el baile en directo

Porque todos los hombres, mujeres y niños que fueron sacados brutalmente de sus pueblos en el continente africano hacia las colonias europeas, solo llevaron consigo su cultura de origen: creencias religiosas, costumbres culinarias y canciones y bailes que se preservaron en los nuevos destinos. Venían a decir podeis esclavizarnos pero no podéis impedirnos bailar.

Si hay fiesta, hay baile

Bailar sirve para comunicar pero también se baila por puro placer, para divertirse, porque la danza y la festividad han estado siempre asociadas. Y además, hay investigaciones que aseguran que existen seis patrones rítmicos universales que agradan especialmente al ser humano independientemente de sus lugares de origen. Parece ser que no importa el lugar en el que hayamos nacido para que un compás dos por cuatro y tres por cuatro nos guste y nos provoque lo que los músicos llaman el groove, esa sensación de que el ritmo se mete en el cuerpo cuando escuchas la música y el cuerpo se mueve solo.

Y hay un estudio muy interesante de la Universidad de California que establece un ranking de las canciones que más invitan a ese movimiento y en líneas generales, los temas que más hacían mover los pies a los voluntarios eran los de soul, que es un música, por cierto, de raíces africanas y cargada de fuertes emociones.

El estudio sitúa a Steve Wonder como el rey del Groove con "Superstition" (1972).

Otros temas con mucho groove son los clásicos "In the mood" de Glenn Miller

"Sing, sing, sing" de Benny Goodman también está incluída en el listado que eleaboró la Universidad de Canadá.

¿Y no me digas que no bailas en cuanto empieza a sonar "Lady Marmalade"? Un tema de Labelle que luego se versionaron para la película Moulan Rouge Cristina Aguilera, la rapera Lil Kym, Mya y Pink. Dale al play y ¡a bailar!