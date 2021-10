59:58

GOODMAN / PARRISH: Don't be that way (1.44). G. Miller. WALLER / RAZAF: Stealin' apples (3.16). G. Miller. JAMES: Hard time killin' floor blues (1.25). S. James. JOHNSON / DASH / HAWKINS: Tuxedo Junction (3.30). G. Miller. JAMES: Music makers (1.27). G. Miller. NOBLE: Cherokee (2.05). G. Miller. MEACHAM: American Patrol (3.28). G. Miller. GRAY: Enlisted men's mess (2.45). G. Miller. GARLAND: In the mood (3.14). G. Miller. ARLEN / KOEHLER: Now I know (3.23). G. Miller. PRIMA: Sing, sing, sing (with a swing) (8.38). G. Miller. MILLER: Moonlight serenade (2.48). G. Miller. SCOTT: Annie Laurie (5.01). G. Miller. GRAY: Snafu jump (3.02). G. Miller. MAY: Long tall mama (3.26). G. Miller