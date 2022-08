Solo pueden confiar en él para atrapar al asesino. En Presunto inocente, Harrison Ford vuelve a meterse en la piel de un personaje heroico: Rozat Sabich es un abogado que tendrá que luchar a contrarreloj por demostrar su inocencia tras ser acusado del asesinato de Carolyn, su compañera de trabajo, pero también su amante. Lo hará en este trepidante thriller, un clásico atemporal con un ritmo apasionado y un guion inteligente que consigue mantener la tensión de principio a fin. Alan J. Pakula firmó el guion, una adaptación de la novela de Scott Turow, y la dirección, mostrando el mismo buen hacer que lo había convertido en historia del cine con películas como Todos los hombres del presidente de 1976, en la que Robert Redford y Dustin Hoffman buceaban en el caso Watergate. En Presunto inocente, Pakula moldea a Harrison Ford para apartarlo de los papeles de héroe de ciencia ficción por los que se había hecho conocido. Esto incluyó un notable cambio de imagen: tanto el realizador como el actor estuvieron de acuerdo en que Rozat Sabich debía lucir como un hombre normal, un héroe del mundo real. Aquí comienza la historia de un corte de pelo sobre el que nunca hubo un consenso.

Un corte de pelo que "no es un detalle menor"

George Lucas, Steven Spielberg y Ridley Scott. Tres directores cuyos nombres están escritos con letras de oro en la industria cinematográfica y que fueron los responsables de darle a Ford su estatus de estrella. George Lucas fue el primero en ver algo especial en el actor. Después de Han Solo llegarían el aventurero Indiana Jones y el cazador de replicantes Rick Deckard. Estaba todo hecho y, a comienzos de la década de los 90, Harrison Ford había alcanzado el cénit de su carrera. Fue entonces cuando el interprete empezó a reclamar otro tipo de proyectos. El papel de este abogado que lucha por su inocencia era un caramelo, pero para ello era necesario el mencionado cambio de imagen. Lo que pocos saben es que el corte de pelo que luce en la película fue una decisión del propio actor. “Este no es un detalle menor”, declaraba Ford en una entrevista durante la presentación del filme. “Hay muchas cosas que pensé que podría expresar con ese corte de pelo. Lo más simple de todo, quería decirle a la audiencia que dejaran su equipaje en casa, que no esperaran al Harrison Ford que han visto antes”, añadía.

Harrison Ford en 'Presunto inocente' (1990) RTVE

El actor pretendía despojarse de la vanidad que podía estar implícita en otros de sus recordados personajes: “Quería crear un personaje que no sea vanidoso, porque eso indica que sus problemas, la infidelidad, la participación en el crimen... son cosas extraordinarias en su vida”, confesaba en la misma entrevista, a la vez que añadía “un corte de pelo puede hacer todo eso”. El cambio de registro de Ford no solo se aprecia en su cabello, sino en la forma de vestir que adopta para interpretar a Sabich. El actor recuerda que esto también fue intencionado: “quería crear un personaje que no estuviera tan a la moda como la mujer con quién ha tenido una aventura, un hombre conservador por naturaleza y por elección”.