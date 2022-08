Adrián saca su faceta más musical en la casa de MasterChef

No es ninguna novedad: en más de una ocasión, Adrián ha reconocido que le encanta cantar. En el programa lo hemos escuchado escasas veces, pero parece que en casa es ver una guitarra cerca y enseguida se arranca a cantar, e incluso en ocasiones lo hace hasta sin guitarra. Paula ha sido rápida en coger la cámara y ha grabado a Adrián preparándose para cantar. El vasco ha comenzado a cantar una canción de Andy y Lucas llamada ‘Madre’ y ha marcado el ritmo chasqueando los dedos y con palmas.

Cuando Paula ha girado la cámara, hemos visto que Adrián tenía público. La propia Paula, Verónica y Luismi han asistido a esta breve actuación de Adrián. “Estamos haciendo un videoclip”, ha dicho Vero poco antes de que Adrián terminase de cantar.

Con esta, ya son varias las veces que hemos visto a los aspirantes de MasterChef 10 cantando en la casa. Hace unas semanas, Claudia nos sorprendió haciendo una versión de ‘Válgame Dios’ de Niña Pastori y del famoso ‘Baby One More Time’ de Britney Spears. No estuvo sola, sino que lo hizo acompañada de María Lo y de Verónica, que se encargaron de hacerle los coros y marcar el ritmo con las palmas.

Sin duda, en esta edición tenemos grandes aspirantes a chefs y grandes aficionados a la música. Cuando no están estudiando y practicando para afrontar con éxito las pruebas de MasterChef, están regalándonos actuaciones musicales.