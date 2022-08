Claudia versiona Britney Spears y Niña Pastori

Una guitarra y tu grupo de amigos. No se necesita nada más para pasar un buen rato con la familia que se elige. Bien lo sabe Claudia, que se ha rodeado de Verónica y de María Lo para regalarnos un momento musical súper especial y divertido en la casa de MasterChef 10. Claudia ha salido a la terraza de la casa a tocar un rato la guitarra. María Lo ha cogido la cámara y no ha dudado en grabarla. “Toma 2”, dice María Lo al inicio del vídeo. No sabemos qué habrá pasado con esa primera toma, pero desde luego el segundo corte es inmejorable. “Ella clava uñas siempre”, suelta María Lo cuando Claudia ensaya, lo que desata las risas de la catalana. Es entonces cuando la catalana arranca a cantar ‘Válgame Dios’, uno de los temas más conocidos de Niña Pastori. María Lo la acompaña desde detrás de la cámara, como también lo hace Verónica, que la acompaña con las palmas.

Claudia se entrega tanto a la canción que incluso da una vuelta en el aire a la guitarra. No cabe duda de que se lo está pasando de maravilla. “Ahora me he perdido con la letra”, dice de repente Claudia después de reírse con Verónica. “Venga, otra”, la anima María Lo. “Alguno de tus hits, así que se te den bien”, responde Verónica. “¿’Válgame Dios’ no se me da bien?”, pregunta Claudia. “Es que ese es el top 1, ahora el top 2”, añaden Verónica y María Lo. “Top 2… Britney Spears”, espeta Claudia.

¡Qué maravilla de elección! Claudia pasa de un clásico de la música española a una reina de la música en inglés. “Pero tía, relaja la mano que se te va a gangrenar”, destaca Verónica. Y es que Claudia poner ilusión y emoción hasta en coger la guitarra. María Lo la aconseja que empiece con un solo y después ya se venga arriba. Claudia no hace caso y empieza fuerte con el hitazo ‘Baby One More Time’. María Lo y Verónica le hacen los coros… pero para ver el resultado, tendrás que pinchar en el vídeo.

