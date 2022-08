Â¡Contenido exclusivo! Los aspirantes de MasterChef 10 disfrutan del primer baÃ±o del aÃ±o

¿A quién no le gusta un buen baño en la piscina? Nos ayuda a refrescarnos y combatir el calor en verano. Pero los aspirantes de MasterChef 10 se atrevieron a disfrutar del primer baño del año hace unos meses cuando todavía no habían llegado los meses más calurosos. María Lo fue la primera en zambullirse en la piscina de la casa que los aspirantes comparten durante la experiencia MasterChef. Y, claro, el agua estaba algo fría. De hecho, María Lo no aguantó ni un minuto en el agua. “Hace frío, ¿eh?”, le comenta David a María nada más salir de la piscina. “Es peor que el polo norte”, añadió Patricia.

“Venga va, Vero”, insistía David a Verónica. “Está helada y yo el frío no lo llevo bien”, respondió la duelista. La aspirante se hizo de rogar un poco e incluso casi cae al agua de la mano de Adrián, que hizo un amago de cogerla para lanzarla a la piscina. Fue en ese momento cuando Verónica tomó la decisión de darse un baño rápido. Adrián y Verónica se tiraron a la piscina y, por su reacción, no cabe duda de que María Lo decía la verdad cuando comentaba que estaba congelada. Verónica no paró de gritar del frío mientras estaba en el agua y Adrián nadó a toda velocidad para salir de la piscina. “Está helada, chavales”, ha dicho Adrián a la cámara. “Se te reactiva la circulación”, le ha comentado David a una Vero absolutamente congelada. Seguro que después los tres más valientes de la casa se dieron una buena ducha de agua caliente para aliviar el frío.

