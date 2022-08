Madonna es la gran estrella global, una artista que ha saltado de década en década reinventándose, desafiando así el paso del tiempo y evitando que la eclipsen las artistas que han llegado después que ella. De la Madonna de 1982, cuando graba sus primeras canciones, a la de 2022, cuando lanza Finally Enough Love: 50 Number Ones han pasado 40 años y ella siempre ha estado en lo más alto, sin ceder el trono de su reino del pop. Es una mujer que se ha hecho a sí misma, que se hizo fuerte con cada golpe que le dio la vida. Y es quizá la artista más influyente, tanto en lo musical como en lo estético: sus looks siempre han sido copiados, tanto por otros artistas como por la gente de la calle. Entre las curiosidades de Madonna destaca que siempre se ha negado a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, al parecer porque no quiere que nadie pise su nombre, y se dice que tiene pánico a las tormentas de rayos y truenos, lo que se conoce como Brontofobia. Pero hay muchas más cosas de la vida y la personalidad de Madonna, y quizá no las conozcas. Empecemos por el principio. ¿Cómo fueron sus inicios?

Sobrevivió a los dramas familiares Nació el 16 de agosto de 1958 en Michigan y fue la tercera de seis hermanos. Sus padres la bautizaron con el nombre de Madonna Louise Veronica Ciccone, un guiño a la madre, que se llamaba Madonna. Su madre murió de cáncer cuando ella tenía cinco años, algo que marcó su vida, y nunca aceptó que su padre volviera a casarse. La relación con su padre pasó por momentos difíciles y también con su hermano Christopherr, que no habló muy bien de ella en el libro autobiográfico que escribió. Madonna ha jugado con su imagen a lo largo de varias décadas. Gtres

Con la demo por las discos Llegó a Nueva York a finales de los años 70 con 35 dólares en el bolsillo. Sus primeros trabajos fueron en proyectos musicales como Breakfast Club y Emmy, donde conoció al Patrick Hernández, que estaba detrás del tema "Born to be Alive". Madonna llegó a hacerle coros y años después fue al revés: él hizo los coros de White Heat, tema del disco True Blue. En 1983 grabó varios demos de “Everybody” y logró que los pincharan en las discotecas de moda. Poco después convenció a Seymour Stein, fundador de Sire Records, y el 27 de julio de 1983 se lanzaba Madonna, el disco icónico que, además de Everybody, contiene temas como "Borderline" y “Holiday", y vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo.

Tiene un pasado que no oculta Mucho antes de ser famosa, Madonna posó desnuda para fotógrafos que empezaban sus carreras. Las fotos quedaron guardadas y años después, con la cantante en la cima, las vendieron por una fortuna a revistas como Playboy y Penthouse. Curiosamente, algo parecido le ocurrió a Marilyn Monroe, uno de los grandes referentes de Madonna. En los años 80, la fama de Madonna era ya tan grande que se alojaba en los hoteles con un nombre falso: Lulu Smith. Madonna siente pasión por la moda lencera. Gtres

Vivió los 80 en ropa interior Madonna irrumpió en la escena musical como un tornado, arrasando. Sus canciones eran muy pegadizas, sus vídeos musicales seducían a una generación contestataria y sus looks eran copiados al momento por las jóvenes más rebeldes de todo el planeta. Todas querían vestir como Madonna, aunque para ello tuvieran que saquear el cajón de la lencería de sus madres y abuelas. ¡Hasta los almacenes Macy’s tenían una sección dedicada a Madonna! Lo que pocos saben es que 2 de sus looks más famosos se los debe a un español: Fernando Sánchez. Nació en Amberes (Bélgica) pero llevaba sangre española en las venas. Encontró su camino en la lencería y se esforzó por controlar, y perfeccionar, el proceso de confección de prendas íntimas. Hacía negligés, saltos de cama y picardías, pero muchas de sus clientas las usaban como vestidos. En 1984 recibió un encargo especia: hacer dos vestidos para la cantante Madonna para su vídeo de Like a virgin. El primero, el más conocido, es el blanco que parece de novia que la artista lleva hacia la mitad del videoclip. En realidad, era un conjunto de lencería de encaje que gracias al velo se convierte en un diseño nupcial. El segundo, es un vestido negro que lleva detalles lenceros, muy sensual y un tanto clásico pero la cantante lo madonnizó con una superposición de collares y una gran cantidad de pulseras.

Madonna y el amor Madonna ha vivido libremente su amor y su sexualidad. Se ha casado dos veces, primero con el actor Sean Penn, y años más tarde con el director Guy Ritchie. Ha tenido otras parejas, desde Carlos León a Ahlamalik Williams, con romances con estrellas como Warren Beaty, Lenny Kravitz, Tony Ward y Jean-Michel Basquiat. Tiene 6 hijos: 2 biológicos (Lola es hija de Carlos León y Rocco es hijo de Guy Ritchie) y otros cuatro adoptados en Malaui: David Banda Mwale, Mercy James, las gemelas Stelle y Estere. Madonna ha sido portada de las principales revistas.

Madonna y los récords Según el Libro Guinness de los Récords, la ambición rubia ha logrado vender más de 335 millones de álbumes, lo que la convierte en la artista musical femenina con más ventas de la historia. Su Sticky & Sweet (realizada entre 2008 y 2009) recaudó 408 millones de dólares y es la gira de una mujer que más dinero ha logrado recaudar en la historia. También dice que Madonna es la artista femenina con más sencillos en el top 40 de las listas de EE. UU (en total son 46) y que es la cantante con más versiones remix de sus canciones, con un total de 324. La revista Billboard dice que es la solista más exitosa en historia del Hot 100. Su actuación en el descanso de la Super Bowl, el llamado ‘Super Bowl halftime show’, rompió las audiencias y fue la más vista de la historia hasta ese momento, con 114 millones de espectadores, más que el propio partido de la Super Bowl. Madonna mantuvo el récord durante tres años, hasta que Katy Perry la desbancó.

Madonna y los libros Tras la boda con Guy Ritchie, Madonna cambió de forma de vida y abrazó el estilo británico, algo que se notó incluso en la forma de vestir. En esos años se mostraba al mundo como una mamá modelo y llegó a escribir cinco cuentos para niños: Las Rosas Inglesas, Las manzanas del señor Peabody, Yakov y los siete ladrones, Las aventuras de Abdi y Lotsa de Casha. No era su primera incursión en la literatura. En 1992 publicó Sex, un libro de alto contenido erótico que llegó cargado de polémica: se vendía dentro de una bolsa plateada para que nadie pudiera ojearlo antes de comprarlo y en las páginas interiores se mezclan textos escritos por ella con fotografías 'picantes' de Steven Meisel y Fabien Baron en las que se la ve completamente desnuda o acompañada por estrellas como Naomi Campbell, Isabella Rosellini, los raperos Big Daddy Kane y Vanilla Ice, el actor porno gay Joey Stefano y el actor Udo Kier, entre otros. Se vendieron 150 000 copias el primer día y en total se han vendido más de 1,5 millones de copias en todo el mundo. Hoy estáa descatalogado y es una pieza de coleccionista. Madonna ha aprendido a vivir sin importarle las críticas. Gtres

Madonna y las polémicas La polémica persigue a Madonna desde que empezó en la música, sobre todo con vídeos como el de "Like a Prayer", que levantó ampollas en la Iglesia católica, y el de "Justify my love", con imágenes de relaciones entre hombres y escenas de sadomasoquismo. Pero hay más. Cuando llevó su gira Blond Ambition Tour a Toronto, la policía amenazó con detenerla si simulaba una masturbación cuando cantase "Like a virgin" y en Roma, el Vaticano logró que se cancelara el concierto; el libro Sex, que escandalizó a los más puritanos. Sus conciertos son un delirio, tanto por el vestuario de estilo erótico como por las imágenes religiosas de sus conciertos, siempre provocativas. Luego están su posicionamiento en contra de la Guerra de Irak, en su disco American Life, o contra líderes políticos, desde Donald Trump a Vladimir Putin o Marie Le Pen. Y no hay que olvidar la famosa actuación de 2003 en la entrega de los MTV Music Awards, junto a Britney Spears y Christina Aguilera, vestidas de blanco con velo y ramo de flores. En un momento, Madonna besa a dos cantantes, aunque el beso que le da a Britney, delante de un asombrado Justin Timberlake, es el que ha pasado a la historia.

Madonna y España Son muchas las veces que Madonna ha tenido un vínculo con España. Ya es icónica la imagen de su concierto en Vigo cantando con la camiseta del Celta. Fue en 1990, y luego tardó en volver. La vimos en 2001 con Drowned World Tour), en 2008 con Sticky & Sweet Tour, en 2012 con The MDNA Tour y en 2015 con Rebel Heart Tour. En 1992 se dejó entrevistar por Martes y Trece con Millán Salcedo haciendo de perro salido y en 1998 vimos a Miguel Bosé ponerse a sus pies en la entrevista que le hizo para el programa El séptimo de caballería, de RTVE. En 1994 rodó el videoclip de "Take a bow" en las plazas de toros de Ronda y Antequera junto al torero sevillano Emilio Muñoz, y es que a Madonna siempre le ha fascinado lo latino y lo español: solo hay que recordar las versiones de La isla bonita para sus conciertos, su pasión por el flamenco y las ganas que tiene de trabajar con Rosalía. Madonna con Sting, dos estrellas unidas por la música. Gtres

Madonna y Evita Cuando se anunció que Madonna sería Evita en el musical de Alan Parker se desató la cólera entre los defensores de Eva Perón. Las calles de Buenos Aires se llenaron de pintadas como “Viva Evita. Fuera Madonna” y el rodaje empezó con todo el país en contra, pero Madonna deseaba ese papel para demostrar que era actriz. La película, con Antonio Banderas como compañero de reparto, se estrenó en 1996 y se llevó tres Globos de Oro: mejor Musical, mejor director y mejor actriz. Madonna había logrado su objetivo y había alcanzado su sueño. Evita logró cinco nominaciones a los Oscar, pero ninguna para Madonna, y solo se lo llevó el de mejor canción original. En 2012, la cantante logró un segundo Globo de Oro: fue a la mejor canción original, por "Masterpiece". Curiosamente, dos canciones de Madonna han logrado el Oscar, pero la estatuilla fue a parar a los compositores. Madonna regresa al ruedo de la moda con un nuevo trabajo. Gtres