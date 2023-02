Madonna y su familia dicen adiós a Anthony Ciccone, su hermano mayor, fallecido a los 66 años. El encargado de dar la noticia ha sido su cuñado, Joe Henry, el marido de Melanie Ciccone. "Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió de este plano terrenal anoche", anunció el músico en Instagram. Le define como "un personaje complejo", algo de lo que da buena cuenta la polémica que protagonizó en 2011 cuando cargó contra su familia.

"Soy un cero a sus ojos, una no persona, una vergüenza", aseguró a Daily Mail Anthony Ciccone, quien entonces vivía bajo un puente de Michigan, al referirse a su famosa hermana y su padre. "Mi familia parece pensar que la rehabilitación es una especie de panacea mágica para los males de la vida", decía él. Ya había estado en rehabilitación seis años antes y rechazaba volver a someterse a un tratamiento, que Madonna se ofrecía a pagar. "Si me congelase hasta morir, mi familia probablemente no lo sabría ni se preocuparía por ello durante seis meses", se quejó.

Ahora parece que aquellos problemas quedan en el pasado, al menos para Joe Henry. "Nos enredamos en momentos, como lo pueden hacer los verdaderos hermanos. Pero le quería y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar pasar. Pero los problemas se desvanecen; y la familia permanece", explica el cuñado de Madonna. Por el momento Madonna no ha emitido ningún comunicado sobre el fallecimiento de su hermano, aunque sí ha dado like a la publicación con la que su cuñado daba a conocer la noticia.