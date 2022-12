SEX cumple 30 años y Madonna lo ha decidido celebrar por todo lo alto: con una exposición comisariada por Anthony Vaccarello, el director creativo de Saint Laurent. Nadie quiere perderse la oportunidad de festejar el famoso libro. Por la fiesta en honor de su reedición se han pasado numerosas celebrities, de Zoë Kravitz a Haley Bieber, pasando por Milena Smit o Rauw Alejandro. Pero no todos han conseguido quedar inmortalizados en el Instagram de la reina del pop, un honor del que solo pueden presumir unos pocos. Úrsula Corberó es una de las agraciadas que aparecen en la galería con la que Madonna agradece el apoyo a SEX.

Lo hace, además, por partida doble, porque ha incluido dos fotografías en la que se ve a la actriz. Úrsula Corberó ha aprovechado la ocasión para declarar su amor por la cantante -"Te quiero", ha escrito en su propio post-, pero también para hacer un curioso comentario en sus stories. "Ya he podido hablar normal con Madonna sin parecer boba", asegura, unas palabras que sin duda habrán intrigado a más de uno.

Así se conocieron Madonna y Úrsula Corberó

Para entender el significado del mensaje de Úrsula Corberó debemos recordar que no es la primera vez que ve a Madonna. Su primer encuentro ocurrió en un avión de Los Ángeles a Madrid, como recordó en el programa de Jimmy Fallon. "Solo quería decirte que soy una gran fan tuya, que me encanta La casa de papel y que Tokio es mi personaje preferido", le dijo Madonna. Úrsula se quedó tan impactada que fue incapaz de articular palabra. "¿Sabes quién soy?", le acabó preguntando la cantante. Por fin se recuperó y pudo hablar con ella. ¡Hasta se intercambiaron los números de teléfono! Y menos mal, porque después recibió un mensaje suyo. "Me decía que me había olvidado mi pasaporte en el asiento. ¡Pude volver a casa gracias a Madonna!", recordaba Úrsula en aquella entrevista.

Ahora ambas han podido volver a verse y charlar con más tranquilidad, como indica Úrsula Corberó con su escueto mensaje en Instagram Stories: "Ya he podido hablar normal con Madonna sin parecer boba". No solo eso, sino que parece que también se lo han pasado en grande. Ambas posan abrazadas en una de las instantáneas que ha compartido la cantante, mientras que en otra sonríen junto a Guy Oseary, manager de Madonna. En sus stories puede verse una fotografía más, esta vez Madonna y Úrsula junto a Miranda Makaroff y Rauw Alejandro.