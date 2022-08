"Lo que me ha pasado es una herida que tenía se ha hecho un agujero en la córnea, pero hay cosas peores en el mundo. Tenía una herida y en la propia herida del herpes, que llevaba años ya, se ha hecho un agujero. No es nada grave. Con lo trágicas que son otras noticias lo mío es nada. Hay que cuidarse, porque cuando el cuerpo dice para es para", con estas palabras explicaba Laura Ponte a la prensa el incidente que la dejó sin visión en un ojo. Tuvo que pasar por quirófano entonces y ahora espera a que le hagan un transplante de córnea, aunque todavía no tiene fecha para esta segunda intervención.

Laura Ponte no puede estar más contenta con el equipo médico que está llevando su caso en el Hospital Universitario La Paz. Quizás porque se siente en buenas manos, se muestra hoy tan optimista. "Voy a recuperar la visión, si Dios quiere", asegura. La modelo prefiere quitarle hierro al asunto y seguir con su vida como si nada hubiera pasado: "Yo voy al día, vivo al día, cuando las cosas se puedan arreglar pues se arreglan, hay cosas más importantes, hay que poner la atención en la recuperación. Vitalidad la que tiene otra gente enfrentándose a los problemas grandes de la vida".

La modelo y diseñadora Laura Ponte INSTAGRAM

No son las vacaciones que la modelo y empresaria gallega esperaba, pero este contratiempo no le ha hecho perder la sonrisa. Casi no ha pisado la playa este verano, pero no por ello ha dejado de viajar por España. "Hay un campo maravilloso", reconoce. En sus redes sociales ha compartido con sus seguidores por primera vez una imagen de su aspecto, donde se ve cómo le ha quedado el ojo después del incidente. Sus hijos la comparan con "un cíborg", pero a ella le da igual la estética.

Por el momento va a tener que dejar a un lado sus compromisos profesionales, porque los médicos le han recomendado llevar una vida tranquila hasta que vuelva a pasar por quirófano. Además de modelo, Laura Ponte se atreve con el diseño. Tiene su propio taller donde confecciona vestidos de novia, y también ha probado suerte con las joyas y bisutería, como por ejemplo, su colección para Roberto Verino.