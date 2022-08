¡Para morirse de amor! Así son las últimas publicaciones de la influencer Lucía Bárcena, que desde que su primera hija llegó al mundo, ha cambiado por completo su contenido en redes. Sus posts de moda, belleza y estilo de vida pasan ahora a un segundo plano con su reciente maternidad. La influencer bilbaína está encantada con Filipa y no ha dudado en compartir su felicidad con sus más de 400 mil seguidores en Instagram.

El 14 de julio es una fecha muy especial para ella, el día que le cambió la vida por completo. "No sé quién le ha dado la vida a quién. Filipa, gracias por haberme elegido como mamá", escribía días después a través de su cuenta. Junto al texto, una imagen del bebé, eso sí, ocultando su cara para mantener su privacidad. Lucía Bárcena no tiene reparo en compartir los looks de la pequeña. Aunque su madre se empeñe en ponerle patucos, parece que a ella no le gustan demasiado, tal y como confiesa la influencer. Esta vez, no ha podido resistirse y ha publicado una foto de su rostro, al menos, de una parte.

Se trata de su nariz, y es que la de Filipa tiene una forma muy particular que ha llamado la atención de su madre. Sus orificios parecen dos corazones. Quien no se lo crean, solo tiene que echar un ojo a la siguiente imagen.

Está claro que Lucía Bárcena se derrite con su pequeña, también lo hacen sus seguidores. Las reacciones no se han hecho esperar. "No te creo", comenta Teresa Andrés Gonzalvo junto un emoji de corazones. "¡Qué monada!", señala Marta Oria. Y así, un sinfín de comentarios.