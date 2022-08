La calor i la pluja posen en alerta Catalunya

Protecció Civil i el cos d'Agents Rurals reiteren la crida a la prudència durant les pròximes hores. Tot i que no es preveu que les temperatures s'enfilin tan com aquest dissabte, la previsió és mantenir la tensió dels equips d'emergències per evitar desgràcies.

El cap de l'Àrea Bàsica de la Catalunya Central dels Agents Rurals, Jordi Carraco, demana "prudència" en el que és el segon dispositiu més important de l'estiu. La previsió és que sigui un episodi "molt intens" de calor, amb risc "extrem" d'incendi, però "relativament curt".

“�� Els @agentsruralscat mantindran encara unes hores més el nivell 3 del Pla Alfa a una vintena de comarques per risc extrem d'incendi | @RTVECatalunya



��️ Jordi Carraco, cap d'àrea a la Catalunya Central: "El 90% dels incendis són causats degut a l'activitat humana" pic.twitter.com/PTTC9yq2rL“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 13, 2022

Així doncs, aquest diumenge es manté actival el nivell 3 del pla Alfa, el màxim, per risc extrem d'incendi a 249 municipis i seguiran barrats els accessos a 8 espais naturals: Montserrat, Montsant, Garraf-Foix, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montmell, Prades, Tivissa-Vandellòs i Cardó-Boix.

Està prohibit fer activitats que puguin provocar un foc, ja siguin agrícoles, de lleure o relacionades amb la caça i la gestió forestal. I és que no hem d'oblidar que al darrere del 90% dels incendis que es declaren a casa nostra hi ha la intervenció humana.

Controlat el petit incendi de les Gavarres Els Bombers han hagut de lluitar aquest cap de setmana contra un primer foc forestal declarat al massís de les Gavarres. Es va iniciar poc després de dos quarts de sis de la tarda de divendres, i després d'una revifada durant la nit els Bombers l'han pogut estabilitzar al llarg d'aquest dissabte i ja al vespre l'han donat per controlat. Segons els càlculs preliminars del cos d'Agents Rurals, aquest foc ha cremat unes dues hectàrees. No ha revestit molta importància però és un avís del que pot passar en unes condicions de calor extrema i humitats molt baixes. De fet, es creu que l'origen d'aquest incendi seria un llamp provinent d'una tempesta seca.

Molta calor i xàfecs amb pedra Les temperatures més altes aquest dissabte s'han registrat al sudoest, a les Terres de l'Ebre, i també en algun indrets de la Catalunya Central. Però la forta calor s'ha deixat sentir a pràcticament tot el país, tret del Pirineu i les comarques de Girona on les precipitacions han provocat una davallada important de les temperatures. “��️ Aquest dissabte les temperatures màximes han superat els 40ºC a les Terres de l'Ebre i s'hi han acostat a la Catalunya Central | @RTVECatalunya



�� Aldover ➡️ 42º

�� L'Ametlla de Mar i Benissanet ➡️ 41,8º

�� El Perelló ➡️ 41,2º



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/0TM3dD3paI“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 13, 2022 Pel que fa a les precipitacions, els ruixats han estat molt forts, amb calamarsa, pedra i ratxes de vent intenses, a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Gironès i la Selva. Les quantitats recollides han oscil·lat entre els 20 i els 50 litres per metre quadrat. “⛈️ Les pluges més intenses de la tarda han afectat les comarques de #Girona | @RTVECatalunya



�� Núria (Ripollès) 44 l/m2

�� La Vall d'en Bas (Garrotxa) 13 l/m2

�� Banyoles (Pla de l'Estany) 12 l/m2

�� Girona (Gironès) 6 l/m2



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/gTbFER1jlE“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 13, 2022 La previsió meteorològica indica que durant aquest diumenge la temperatura tendirà a minvar. Encara es registraran valors superiors els 30 graus a pràcticament tot arreu però ens allunyarem dels valors gairebé de rècord que s'han assolit a les últimes hores. 00.47 min Com evitar cops de calor? | MARIA HUGUET En tot cas, convé recorda les recomanacions de Protecció Civil per evitar els efectes adversos i combatre la intensa calor: Cal hidratar-se molt sovint. Beure força aigua i evitar beure alcohol i fer àpats copiosos.

i evitar beure alcohol i fer àpats copiosos. Evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació i, per tant, tasques com anar a comprar, s'han de realitzar preferentment en les primeres hores del matí o a la tarda quan el sol ja declina.

i, per tant, tasques com anar a comprar, s'han de realitzar preferentment en les primeres hores del matí o a la tarda quan el sol ja declina. Convé que les persones que treballin a l’aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l’habitual.

i beguin més aigua de l’habitual. Igualment, és molt recomanable que si se surt a fer esport com córrer o anar en bicicleta, es faci a les hores de menys calor, a primera hora del matí o al vespre. Consells per protegir-se de les altes temperatures Les persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran són els qui més pateixen els efectes de la calor severa . En conseqüència són les persones que s'han d'hidratar més sovint. Cal tenir en compte que els infants i les persones grans no tenen sensació de set encara que s’estiguin deshidratant.

. En conseqüència són les persones que s'han d'hidratar més sovint. Cal tenir en compte que els infants i les persones grans no tenen sensació de set encara que s’estiguin deshidratant. Si no es disposa de ventilador o aire condicionat a casa , una bona solució és passar al menys un parell d’hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat.

, una bona solució és passar al menys un parell d’hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat. Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, familiars o persones grans que viuen soles per assegurar-se que s’hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades.

per assegurar-se que s’hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades. Si es té mascota, no s'ha d'oblidar que els animals també ho passen malament. Pensar en el seu benestar és treure'l a passejar en les hores més fresques, garantir que durant tot el dia disposi d'aigua a l’abast i que pugui estar a l’ombra. Alguns municipis ofereixen a la població la possibilitat de refrescar-se activant les fonts públiques, malgrat que el decret d'estalvi energètic aprovat pel govern espanyol ha obligat a reduir l'horari de funcionament. 00.51 min Refrescar-se per fer passar la calor