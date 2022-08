Gairebé tot Catalunya està en nivell molt alt i nivell extrem de risc d'incendi. S'han tancat els accessos a 8 massissos i parcs naturals i 23 comarques tenen activat el nivell 3 del pla alfa, el màxim.

Tot i la crida reiterada a la prudència, encara hi a gent que se salta les prohibicions, ja sigui per desconeixement o per voluntat d'infringir les normes. Aquest any els agents rurals han realitzat més de set mil actuacions i han tramitat 600 denúncies. La majoria per accedir al medi natural quan no es podia, per encendre fogueres o barbacoes i per acampar de manera il·legal.