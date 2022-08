Màxim risc d'incendi al sud de Lleida i interior de Tarragona

Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot a les comarques del sud de Lleida i de l'interior de Tarragona, per l'elevat risc d'incendi que hi ha a bona part de Catalunya. Aquest divendres hi ha activat el nivell 3 del Pla Alfa, el màxim, a 44 municipis de 6 comarques:

Garrigues (6)

Noguera (9)

Priorat (14)

Ribera d'Ebre (5)

Segrià (6)

Terra Alta (4)

Això vol dir que està prohibit fer activitats que puguin provocar un foc, ja siguin agrícoles, de lleure o relacionades amb la caça i la gestió forestal. I és que no hem d'oblidar que al darrere del 90% dels incendis que es declaren a casa nostra hi ha la intervenció humana.

Al Parc Natural del Montsant (Priorat) els agents rurals han tancat els accessos per evitar visites i demanen molta prudència durant el cap de setmana, que serà el moment crític d'aquest pic de calor.

Calor extrema A banda del risc d'incendi, aquest cap de setmana també està marcat per les altes temperatures. A molts indrets la previsió meteorològica diu que es registraran rècords de calor del que portem d'estiu, tot i que no seran els màxims de l'any que es van assolir a mitjans del més de juny quan els termòmetres es van enfilar fins als 43 graus a Ponent. Protecció Civil fa tot un seguit de recomanacions per evitar els efectes adversos i combatre la intensa calor que es preveu aquests dies: Cal hidratar-se molt sovint. Beure força aigua i evitar beure alcohol i fer àpats copiosos.

i evitar beure alcohol i fer àpats copiosos. Evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació i, per tant, tasques com anar a comprar, s'han de realitzar preferentment en les primeres hores del matí o a la tarda quan el sol ja declina.

i, per tant, tasques com anar a comprar, s'han de realitzar preferentment en les primeres hores del matí o a la tarda quan el sol ja declina. Convé que les persones que treballin a l’aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l’habitual.

i beguin més aigua de l’habitual. Igualment, és molt recomanable que si se surt a fer esport com córrer o anar en bicicleta, es faci a les hores de menys calor, a primera hora del matí o al vespre. Consells per protegir-se de les altes temperatures Les persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran són els qui més pateixen els efectes de la calor severa . En conseqüència són les persones que s'han d'hidratar més sovint. Cal tenir en compte que els infants i les persones grans no tenen sensació de set encara que s’estiguin deshidratant.

. En conseqüència són les persones que s'han d'hidratar més sovint. Cal tenir en compte que els infants i les persones grans no tenen sensació de set encara que s’estiguin deshidratant. Si no es disposa de ventilador o aire condicionat a casa , una bona solució és passar al menys un parell d’hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat.

, una bona solució és passar al menys un parell d’hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat. Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, familiars o persones grans que viuen soles per assegurar-se que s’hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades.

per assegurar-se que s’hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades. Si es té mascota, no s'ha d'oblidar que els animals també ho passen malament. Pensar en el seu benestar és treure'l a passejar en les hores més fresques, garantir que durant tot el dia disposi d'aigua a l’abast i que pugui estar a l’ombra.