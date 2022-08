Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot a les comarques del sud de Lleida i de l'interior de Tarragona, per l'elevat risc d'incendi que hi ha a bona part de Catalunya. Aquest divendres hi ha activat el nivell 3 del Pla Alfa, el màxim, a 44 municipis de 6 comarques.

Això vol dir que està prohibit fer activitats que puguin provocar un foc, ja siguin agrícoles, de lleure o relacionades amb la caça i la gestió forestal. I és que no hem d'oblidar que al darrere del 90% dels incendis que es declaren a casa nostra hi ha la intervenció humana.

Al Parc Natural del Montsant (Priorat) els agents rurals han tancat els accessos per evitar visites i demanen molta prudència durant el cap de setmana, que serà el moment crític d'aquest pic de calor.