Ya está todo listo para la manifestación del Orgullo de Madrid 2020 que llegará las calles de la capital con los colores de la bandera arcoíris este 9 de julio. RTVE contará por primera vez con su propia carroza en la manifestación convocada con motivo del Día del Orgullo LGTBI+. Es también la primera vez que La 1 emitirá en directo la manifestación estatal de la capital, en un programa especial que comenzará a las 19.00 horas.

Bajo el lema "Frente al odio: visibilidad, orgullo y resiliencia", el recorrido de la marcha de Madrid se iniciará en la glorieta de Carlos V, en Atocha, y concluirá su recorrido reivindicativo en la Plaza de Colón. Un desfile al que acudirán multitud de referentes, iconos y voces comprometidas con el colectivo para reivindicar y visibilizar la diversidad. Entre ellos Chanel, todo su equipo de baile, algunos de sus compañeros del Benidorm Fest, varios represenantes internacionales de Eurovisión y muchos invitados más que se subirán a la carroza de RTVE. ¿Quiénes son los invitados? ¡Te lo contamos!

Verdadero icono del colectivo, a la cita no podía faltar Conchita. Conchita Wurst, es nombre artístico de Thomas Neuwirth, cantante austríaca. El personaje, creado en 2011, fue definido por Neuwirth como una mujer barbuda, creada como “una declaración de la tolerancia y la aceptación ya que no se trata de apariencias; es sobre el ser humano”. Ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión 2014 en Copenhague.

Entre los muchos colores que ondearán en esta carroza, sin duda los que no van a faltar son el amarillo y azul que representa a Ucrania. La cantante Jamala, representante de este país en Eurovisión 2016 estará también en esta carroza eurovisiva. Su presencia servirá para poner en valor aspectos esenciales en la lucha por los derechos de todos, la ansidad paz que busca su país. Hace poco hablaba sobre ello en una entrevista concedida a RTVE Digital .

La representante de Albania y Chanel hicieron muy buenas migas en Eurovisión 2022 y era de esperar que la cantante española quisiera contar con ella en la carroza de este desfile. Ambas mostraron su apoyo mutuo durante todo el concurso, especialmente cuando criticaron y censuraron la coreografía de Rumanía en el festival. "¿En el año 2022 una mujer no puede hacer lo que quiera sobre el escenario?" , dijo Chanel sobre la puesta en escena de Ronela. Ahora, ¡nadie podrá censurarlas sobre la carroza del desfila del Orgullo!

Brooke Scullion

Este año, Chanel compartió muchos momentos con la representante de Irlanda en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 y no podía faltar a la fiesta del Orgullo de Madrid. La cantante actuó en el festival con su sencillo "That's Rich". También participó en la novena temporada de The Voice UK, terminando tercera en la final.