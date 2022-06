Antonio Orozco desvela los secretos de "Devuélveme la Vida" y "Mi Héroe": ¿quiénes son los protagonistas?

En la noche del jueves, Carlos del Amor recibió la visita del cantante, Antonio Orozco. El intérprete compartió con el presentador detalles de su carrera profesional, y por primera vez, abrió su corazón para relatar cómo vivió la enfermedad de la madre de su hijo y su vínculo con el tema, "Mi Héroe." Por supuesto también tuvo que responder del éxito de Devuélveme la vida, ¿sabías que era un tema descartado y que no iba a entrar en su disco?

"Devuélveme la vida": "La historia de un hombre que tenía que pedir perdón"

Una de las canciones más populares de la carrera musical de Orozco es Devuélveme la Vida. Carlos del Amor quiso saber qué relata el single: “Es la historia de un hombre que tenía que pedir perdón y cómo no sabía cómo hacerlo, escribió la canción”. Por aquella época, el cantante anhelaba redimir errores del pasado.

“Cuándo me perdonaron, la sensación era como que me habían devuelto la vida. Siempre que a uno le perdonan, de alguna forma, le devuelven la vida”, explica Antonio Orozco. Él habla de un éxito emocional y el tema terminió siendo un éxito profesional, aunque en un principio no lo iba a incluir en el álbum: “Era una historia demasiado personal que a nadie iba a interesar”.