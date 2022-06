Los tatuajes de Antonio Orozco simbolizan los momentos más importantes de su biografía, así se lo confiesa Carlos del Amor en La Matemática del Espejo. Al cantante le encanta dibujarse todo aquello que le va ocurriendo o que le parece que debe tener un hueco en su piel y su memorio. ¿Sabías que lleva uno para no olvidarse de llamar a su madre?

Y ellos no son los únicos que tienen hueco el cuerpo del catalán, también hay un lugar muy especial para Xavi, el primero que confió en él como artista , con quién grabó sus primeras canciones y quien fue su productor durante 25 años hasta que lamentablemente falleció: “ Un buen día, sencillamente, lo perdí. Y lo tengo aquí para acordarme todos los días y para preguntarme en cada momento si él lo haría como yo lo hago. Nunca tomo una decisión sin preguntarme primero cómo lo haría él, porque él fue la persona que me trajo hasta donde estoy”.

Y tan inspirador fue Krakauer, que el cantante catalán no ha parado de marcar en su piel desde entonces. Como cuenta en el espacio de La 2, lleva tatuados recuerdos de toda su familia. Está su padre, su hijo y sí, el recordatorio para que nunca se le olvide llamar a su madre, o de lo contrario, ella se enfadará: “Mi madre, que es una de las personas más importantes, como la de cualquier persona, me riñe casi todos los días porque no la llamo. Y yo casi todos los días no la llamo. Entonces, el día que no me riñe es cuando la llamo. Pienso: "¿Qué pasa?". Entonces, yo creo que es muy importante recordar”.

Probablemente, si nos pusiéramos a analizar uno a uno los tattoos que lleva Antonio Orozco, podríamos escribir un libro de su vida al completo. El cantante lleva marcado en su cuerpo todo aquello importante que le ha ocurrido a lo largo de sus 49 años y que no quiere olvidar. Su adicción por pintarse la piel, según confiesa, viene a raíz del libro de Jon Krakauer, Hacia rutas salvajes: “Cuenta la historia de un muchacho que, a lo largo de su aventura, lleva un cinturón de cuero y en él va dibujando todas las cosas importantes que le van ocurriendo a lo largo de su aventura, para no olvidarlas nunca. Y me pareció muy inspirador”.

El encuentro surrealista de Antonio Orozco y Pedro Ruiz

Cuanto Antonio Orozco empezaba en el sector musical, Pedro Ruiz le invitó a cantar en su mítico programa ‘La Noche Abierta’. En ese momento, Antonio estaba “acojonado perdido”, según confiesa a Carlos: “Porque el programa de Pedro Ruiz era el tope. Si te entrevistaba Pedro Ruiz estaba pasando algo en tu vida. Era algo súper importante y estaba muy nervioso. Yo solamente fui a cantar”.

Lo que no se imaginaba es que el propio Pedro se acercaría muy serio para preguntarle si sabía tocar bien la guitarra: “Yo respondí: “No sé si muy bien, toco la guitarra más o menos, para componer". Y dice: "Si no tocas bien, es difícil componer bien. Yo, por ejemplo, compongo silbando porque yo silbo muy bien" respondió el periodista. En ese momento a Orozco le pareció una “flipada”: “Y entonces se puso a silbar las canciones que él escribía. Me contaba que lo hacía silbando porque silbaba superbién”.

Esa sencilla anécdota, que hoy recuerda a carcajadas, le sirvió para aplicarse más y, como no podía ser de otra manera, decidió tatuárselo: “Es otro los tattoos que llevo que, una de las cosas que se me olvida casi todos los días, que no se me olvida decirle a mi hijo, pero que se me olvida a mí, es que debería dedicar más tiempo a estudiar, a prepararme, a tocar, que es de lo que vivo y a lo que me dedico. Entonces, todo el día me lo trato de recordar para aplicármelo”.