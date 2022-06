¿Cuántas veces has cantado a todo pulmón un Devuélveme la vida, como lo haría Antonio Orozco? Probablemente sean incontables, pero lo que sí podemos contar es que el tema esconde un mensaje de la biografía del cantante, un relato que él mismo ha desvelado en una de sus entrevistas más personales en La Matemática del Espejo: “Es la historia de un hombre que tenía que pedir perdón y como no sabía cómo hacerlo, escribió la canción”.

¿Por qué escribió Antonio Orozco ‘Devuélveme la vida’?

Como dice la canción, “Pido perdón por sufrir en silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida”. ¿Por qué Antonio pedía tantas veces perdón? Y lo más importante, ¿le perdonaron? La respuesta es sí: “Tanto y tan importante era ese perdón que la verdad es que cuando me perdonaron, la sensación era como que me habían devuelto la vida”.