Nunca antes había hablado de ella, pero esta vez Antonio Orozco ha decidido que ya era el momento de hacerlo. Junto a Carlos del Amor y en una de sus entrevistas más íntimas, el cantante recuerda a Susana, la madre de su hijo Jan y por la que escribió su tema ‘Mi héroe’: “Le tocó vivir una enfermedad terrible. Fueron muchos años, muchos, y durísimos”.

Si nos ponemos a analizar algún verso de la canción ‘Mi héroe’, se reconoce a la perfección las palabras con las que Orozco habla en La Matemática del Espejo sobre Susana. El tema que arranca con la frase: “Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje”, esconde oraciones que podrían definir los últimos días de la madre de su hijo: “Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte. Jamás yo vi contar atrás de un solo paso y a mí, me duele el no saber cómo imitarte”. Y es que, como dice Antonio, “Jamás desaparece lo que jamás se olvida”, por eso Susana sigue siendo un pilar fundamental en sus vidas : “En mi casa es una máxima absoluta contar siempre con lo que le parecería a tu madre o lo que tu madre diría”.

“A la edad de mi hijo es imposible entender que la vida te arranque así a tu madre”

Otro de los motivos por los cuales no le gusta hablar de Susana, es por su hijo: “Siempre pienso: “¿Cómo lo entenderá?” O, “¿cómo lo vivirá?”. Porque a veces, se escriben artículos, cosas, noticias, se hacen ese tipo de apuntes y ya está en la edad de googlear y de leer”.

Antonio Orozco ha pretendido protegerle de todo aquello que se pueda tergiversar en redes sociales o medios de comunicación. Además, cree que Jan aún no está preparado para entender muchas cosas: “¿Cuándo se está preparado para entender que la vida, de repente, te arranque algo así? No creo que nadie esté preparado para entender esto, y mucho menos con esa edad [15 años]. Yo siempre he querido darle su espacio, su momento. También es verdad que uno no puede estar siempre girándole la cara a las cosas. A lo mejor hoy era el momento de hablar de esto”.