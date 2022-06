Planes científicos para hacer este verano

A golpe de bit un programa de Radio Exterior

¡¡¡Por fin estamos de vacaciones!!! -se repiten muchos niños, aún sin creérselo, mientras los padres no han digerido todavía los nuevos horarios estivales y la cantidad de horas que los pequeños pasarán en casa si no se busca una alternativa diferente.

Bueno, y ahora “¿qué?”. Pues ahora toca aprovechar bien el tiempo para divertirse y aprender. Y no se preocupe si, como ocurre en tantas ocasiones en nuestro país, se le ha echado el tiempo encima y no ha podido preparar nada.

Un buen plan para toda la familia es el que propone el ayuntamiento de Arenas de San Pedro, al Sur de la provincia de Ávila, para el próximo fin de semana. Se trata de la IV Star Party, con varias actividades para conocer el cielo y distinguir sus planetas y constelaciones.Te lo contamos en A golpe de bit, de RNE.

Programa de IV Star Party

Por cierto, que muy cerca de Arenas de San Pedro y también en plena Sierra de Gredos, en Guisando, se va a poner en marcha el que será el segundo mayor complejo de ‘astroturismo’ de nuestros país. El próximo año ya estará listo, si todo marcha según lo previsto, el proyecto Cosmoescape, un hosting especializado en la contemplación del espacio, con 48 observatorios astronómicos de alquiler con el fin de que aficionados y profesionales de distintas partes del mundo puedan disfrutar, en remoto, de las noches estrelladas de Ávila. El ambicioso proyecto contará también con un gran centro de divulgación astronómica y con una astro-academia.



Si le gusta el cine basado en la ciencia puede acercarse los viernes del mes de julio al cine del CSIC, ya que el campus central del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid (Serrano, 117) ofrecerá al aire libre varios títulos como Don´t Look Up (1 de julio), Alcarrás (8 de julio), Atrapa la bandera (15 de julio) y El buen patrón (22 de julio). Todos los pases son gratuitos y estarán introducidos por personal investigador del CSIC de la talla de Margarita del Val o Fernando Valladares.

Y si lo que le gusta para sus vástagos son talleres de electricidad o de óptica, debe saber que este verano el MUNCYT –Museo Nacional de Ciencia y Tecnología- ofrece unos campamentos científicos para niños sobre el ciclo del agua, la electricidad o la astronomía.

Y ¡cómo olvidarnos de la propuesta del Museo Nacional de Ciencias Naturales! Este centro, ubicado en la capital de España, ofrece su campamento urbano y pone el foco en temas tan atractivos como la naturaleza Antártica o los manglares, ecosistemas que protegen nuestras costas.

Pues, ya sabe. Entre chapuzón y chapuzón –que, mal que bien alguno caerá este verano- haga hueco para un poco de ciencia y ¡a ser todos un poco más sabios!

