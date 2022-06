Flash Moda cumple este sábado 10 años en emisión y lo ha celebrado con un programa especial y muy personal, en el que el director del espacio Jesús María montes Fernández ha entrevistado en exclusiva a su presentadora Nieves Álvarez para conocer su lado más personal y entresijos de la profesión nunca antes relevados.

06.39 min Nieves Álvarez, su entrevista más sincera

A la modelo le parece mentira que haya pasado una década al frente del único programa dedicado al mundo de la moda que hay en una televisión en nuestro país: “Recuerdo como si fuera ayer cuando me presenté al casting. Lo viví con mucha ilusión y nerviosismo. Y recuerdo la rigidez con la que hice mi primera entradilla porque me imponía mucho todo este medio y rodeada de todo el equipo al que pedí que me enseñaran y ayudaran”.

Mujer bella, famosa y exitosa, nos muestra su cara más humana y reconoce haber recibido a lo largo de su vida muchos noes, que ha utilizado para crecer, aprender y avanzar: “He recibido muchos noes tanto en mi vida personal, como profesional como todo el mundo porque soy una mujer como otra cualquiera. Cuando empecé a recibirlos siendo muy jovencita es una situación que te crea inseguridad, pero he aprendido a hacer de esos noes una fortaleza”.

Nieves Álvarez cumple 30 años de profesión y confiesa que su secreto es el trabajo, la constancia y la ilusión RTVE

En el mundo de la imagen se vive con cierta presión al paso del tiempo, algo de lo que Nieves se siente orgullosa: “A mi la arruga me encanta. Quiere decir que sonrío, que lloro y que vivo. Por supuesto que intento cuidarme, pero no puedo pretender tener la cara que tenía 18 añitos y empezaba. Ahora tengo otra edad y mi cara va evolucionando y cambiando, y es importante que no nos pongamos con tanta presión ni nosotras ni la sociedad, porque en un hombre esa madurez se ve como algo interesante y atractiva… y en la mujer debe ser también”.

La presentadora y modelo cumple 30 años de profesión y confiesa que su secreto para mantenerse siempre en primera plana es el trabajo, la constancia y la ilusión. Es de las que cree en la suerte, pero también hay que trabarla a diario con esfuerzo y pasión.

En esta entrevista tan personal y sincera Nieves nos habla de su faceta como diseñadora, como madre y nos cuenta algún secreto de su trabajo en el programa hasta ahora nunca antes desvelado, en el que podremos comprobar la gran profesionalidad de la modelo, como el día que tuvo que acudir a una de sus grabaciones pidiendo permiso en el hospital donde estaba ingresada.

Nieves Álvarez y Jesús María Montes-Fdez, director de Flash Moda, brindan por los 10 años del programa RTVE

Un programa muy especial Para esta ocasión, el espacio ha mostrado a los protagonistas que hay detrás de las cámaras en cada reportaje. El formato es fiel a sus secciones Flash Moda, Flash Belleza, Moda Ñ, Industria, Vestuario o Personajes, pero, esta vez contados en primera persona por los redactores que forman el programa: Paz Rubio, Flor Blázquez, Cristina Belinchón, Alicia Aragón y Alejandro Bocanegra, así como la subdirectora, Paz Argüelles. Además, un nutrido grupo de artistas, tanto diseñadores de moda nacional como internacional junto actores españoles se han querido sumar a esta ocasión tan especial.