20 años del "Aserejé", la canción del verano de 2002

¿Qué se avecinaría a la vuelta de la esquina para que Diego viniese rumbeando? Un 10 de junio de 2002 escuchamos por primera vez estos versos con los que quedamos poseídos por el "ritmo ragatanga". Tanto que se convirtió en una de las canciones más exitosas de la historia en el mundo y ser el hit de ese verano. El "Aserejé" interpretado por Las Ketchup, las hijas del guitarrista flamenco Juan Muñoz 'El Tomate', vendieron más de ocho millones de copias y llegaron a ser el número uno en más de 20 países.

No era peculiar solo por su letra, sino también por su baile. ¿Quién 20 años más tarde desde su lanzamiento no ha bailado el aserejé-ja-dejé de jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi? Se escucha y baila en cualquier rincón del mundo. Se baila hasta en las bodas. Y seguramente, cuando hayas ido a una discoteca o un pub en Europa o al otro lado del charco, la habrás bailado como aquel otro éxito llamado "Macarena", de Los del Río, con los que siempre nos identifican los extranjeros.

Y como era de esperar, otros países decidieron adaptarlo a su idioma, como el portugués o la mezcla entre español e inglés americano denominado espanglish. Hasta en italiano, la banda Gem Boy interpretó el éxito de las hijas del Tomate como bien se escucha en el programa Extravaganza con Paco Clavel.

Un grupo de hermanas Este grupo de hermanas formado por Lola, Lucía y Pilar se les conoce como Las Ketchup, porque son las hijas del Tomate, mote del progenitor, el guitarrista flamenco Juan Muñoz. Así lo cuenta el periodista Manuel Castro en el programa Dicho con música en Radio Exterior. Además, tienen otra hermana, Rocío, que no participó en el éxito del verano y en toda su repercusión mediática porque estaba embarazada. Dicho con música Grupos de hermanos Escuchar audio La mayor de las tres era Pilar de 23 años, seguida de Lola y Lucía en aquellos años. Pero, ¿qué hacían este trío de hermanas antes de convertirse en estrellas del pop? El sueño de la mayor del grupo era ser actriz, que combinaba sus clases de interpretación con castings para la televisión. Lola estudiaba ciencias del trabajo y Lucía tenía un salón de belleza donde era peluquera, y a la vez mientras cortaba o hacía unas mechas enseñaba flamenco. Este hit del verano apareció en el disco llamado Hijas del tomate siendo el único tema que no estaba compuesto por ellas.

Queco se cruzó en el camino Francisco Manuel Ruiz, mayormente conocido como Queco, comenzó su carrera musical en los años 80. Tras sufrir un accidente de tráfico enfocó su vida laboral hacia la composición y la producción de temas. Gestó canciones para Remedios Amaya, Niña Pastori, Azúcar Moreno, Pastora Soler.... y entre ellas, a Las Ketchup. El "Asejeré" salió de parodiar un tema de los años 70. Joyas del Archivo Sonoro Queco, el productor musical del Aserejé Escuchar audio "Empecé a recordar canciones de mi tiempo de cuando yo era chavalito. Recordaba a Pink Floyd... Me vino a la cabeza hacerla una parodia al rap de Suggar Hill Gang, pero yo no me acordaba en absoluto del tema, solo me acordaba que empezaba con aserejé", explica el productor musical a Javier Segada en el programa Buenos días en 2002. El productor quería hacer una canción para que la gente quisiere aprenderlo y ser un juego. "Me gustó la conjugación de esa palabra y la fonética que creaba con la música así un poco andaluza y salió el estribillo. Nos pasamos el verano pasado como los americanos con los niños en el coche cantándola". 11.19 min Por tres razones - Triunfaron en la música y cayeron en el olvido - Escuchar ahora "Yo pensé que si esto saliese a la calla la gente querría aprendérselo porque basta que lo canta uno a tu lado para que te esté dando coraje por no saberlo tú. Entonces uno trata de aprenderlo y es como un juego y muy divertido", argumenta. Pero, ¿es mejor que "Macarena"? "Nunca lo había pensado. La gente puede opinar que tú puedes ser igual que este tema. Y bueno, a uno le asusta un poco, pero realmente está empezando por el mismo y claro, la gente lo sigue diciendo y la verdad que es muy difícil y con lo que hemos hecho la verdad es que estoy feliz, satisfecho”.