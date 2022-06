Solo tres actores han dado vida a Hulk en el cine. Mark Ruffalo ha sido el encargado de interpretar al superhéroe durante los últimos diez años en distintas películas de Los Vengadores, Iron Man y Thor, aunque nunca con una cinta en solitario capitaneada por el propio Hulk. La última vez que el personaje tuvo una fue en 2008 con El increíble Hulk, protagonizada por Edward Norton. Estrenada después de la primera entrega de Iron Man, la película ya formaba parte del Universo cinematográfico de Marvel o MCU, pero se cambió el actor para su siguiente aparición. Edward Norton dio paso a Mark Ruffalo en una sonada 'ruptura' con Marvel.

Dos años después del lanzamiento de esta película, en cuyo elenco también se encontraban Liv Tyler y William Hurt entre otros, el presidente de producción de Marvel anunciaba que no volverían a contar con Edward Norton de cara a Los Vengadores y que buscarían un nuevo actor. Esta decisión no estaba provocada por dinero, según el comunicado de Kevin Feige, sino en "la necesidad de un actor que encarne la creatividad y el espíritu colaborativo de nuestros otros talentosos miembros de reparto".

El Batman de Nolan, la inspiración de Norton

Edward Norton se ha referido en alguna que otra ocasión a este reemplazo inesperado, como en una entrevista a The New York Times publicada en 2019. "Me encantaban los cómics de Hulk. Creía que era muy míticos. Y lo que hizo Chris Nolan con Batman iba por un camino con el que me alineaba: largo, oscuro y serio", aseguró entonces Norton. A juzgar por sus palabras, precisamente en esta línea parece que iba su idea: "Presenté una cosa de dos películas: el origen y luego la idea de Hulk como el soñador consciente, el tipo que puede manejar el viaje".

Después de su salida oficial del universo Marvel, Edward Norton participó en películas como Moonrise Kingdom, El gran hotel Budapest, Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia) y La crónica francesa. Su próximo proyecto es la secuela de Puñales por la espalda, en cuya primera parte vimos a Chris Evans, el entonces Capitán América, y a Ana de Armas.