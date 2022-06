¿Quiénes han sido los expulsados de MasterChef?

¡No hay expulsado en MasterChef! No, no es un spoiler, ni tampoco un programa especial en el que los jueces han decidido salvar a todos. Esta semana no ha habido programa de MasterChef y obviamente, todos los aspirantes siguen en el concurso. La programación especial de RTVE ‘apaga’ los fogones más famosos de la televisión para dar paso al primer debate de las elecciones andaluzas. Así que, aprovechando esta semana de parón culinario, recapitulamos cómo está yendo está décima edición de MasterChef. Hasta la fecha, quedan 9 aspirantes: Luismi, Claudia, Jokin, María Lo, David, Verónica, Yannick, Patricia y Adrían. ¿Y los expulsados? ¿Los recuerdas?

Julia Julia ha sido la última en abandonar los fogones. Su despedida fue agridulce porque no quería marcharse del programa, pero por otro lado, tenía unas ganas tremendas de volver con su familia, y sobre todo reencontrarse con su hija recién nacida. Se fue de MasterChef en una prueba de eliminación muy compleja en la que no pudo replicar uno de los platos de Pepe Rodríguez. Se despidió con un reto muy exigente, y unas eternas palabras de agradecimiento: “Ha sido como un renacer para mí, me ha dado un soplo de aire fresco y ha sido una experiencia brutal”. 04.03 min Julia se despide de MasterChef 10

Teresa La expulsión de Teresa se recuerda como uno de los días tristes de MasterChef porque no se fue sola. La suya fue una doble eliminación junto a Patricia, aunque ésta se reenganchó al concurso en una épica repesca. Teresa llegó al programa con mucha ilusión y muchas ganas de superarse a sí misma. Además, gracias a MasterChef, pudo hacer las paces con María Lo, su expareja, y en lo culinario nos ha demostrado que tiene talento para rato. 04.00 min ¡Doble expulsión! Teresa y Patricia abandonan MasterChef 10

Eva Eva se marchó con muchas ganas de cocinar y con otras muchas de seguir conociendo a Jokin. No es la primera vez que surge el amor en las cocinas de MasterChef y nos encanta cuando se mezcla el amor con la cocina. Además de recetas, Eva nos ha regalado el salseo del programa, y nos ha enseñado su faceta más personal al expresar sus sentimientos por Jokin. 04.05 min ¡Se separa la pareja! Eva, quinta expulsada de MasterChef 10

Paula Paula ha sido esa aspirante que ha traído todo su positivismo y optimismo a MasterChef. Es la benjamina de la edición y se ha hecho notar con sus espontaneidad y naturalidad. Nos ha enseñado a ver el lado bueno de las cosas, a valorar los pequeños detalles, y a no rendirse nunca hasta el final. Ha sido un placer verla en estas cocinas, y desde que entró, forma parte de la familia MasterChef. 03.32 min Paula, segunda expulsada en el cuarto programa de MasterChef

Iván Iván lo reconocía en su despedida, que no ha podido dar todo lo que le hubiera gustado en el programa. Demostró grandes dotes culinarias, pero nunca acabó de arrancar. Muchos le veían cierto parecido a Juanma Castaño de MasterChef Celebrity pero el aspirante no ha conseguido tener su continuidad en el programa. Además, se fue la misma noche que Paula, pero en una primera prueba que todos empezaron sin saber que sería el último cocinado para uno de los aspirantes. En este caso, le tocó a Iván. 03.17 min Iván, primer expulsado de la noche en MasterChef 10

Giraldo El modelo cubano se despidió del programa por un plato fallido que intentaba replicar el de Vicky Pulgarín, la ganadora de la segunda edición. En apenas dos semanas no tuvo mucho tiempo de demostrar sus habilidades en la cocina, pero tuvo una última oportunidad en la repesca en la que por lo menos, se llevó la felicitación de los jueces. 03.17 min Giraldo, segundo expulsado de MasterChef 10