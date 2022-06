Cuando se trata de hablar de una obra maestra, faltan palabras para explicar todo el esplendor que esconde en su interior. El impacto de lo que cuenta y de cómo lo cuenta hace que cale tan hondo en nuestro corazón que definirlo es casi imposible usando la razón. Y eso es lo que ocurre con Retrato de una mujer en llamas, película hecha de un terciopelo que acaricia la sensibilidad de aquellos que la ven. La trama, los personajes y el ruido de lo que no se dice, bendicen el film colocándolo como uno de esos que no te puedes perder. Por ello, RTVE Play te regala la oportunidad de bailar a la vera del fuego con esta majestuosa historia de amor entre dos mujeres. ¡Imprescindible!

Pues la historia se contextualiza en la Bretaña francesa , en 1770 . Marianne es una pintora que debe realizar el retrato matrimonial de Héloïse , una joven que acaba de dejar el convento. Héloïse no acepta su destino como mujer casada y se niega a posar, por lo que Marianne debe trabajar en secreto. Para ello, se hace pasar por dama de compañía, para así observarla de día y pintarla de noche . Su relación se vuelve más intensa a medida que comparten juntas los últimos momentos de libertad de Héloïse antes de su boda.

Desde el inicio impacta la delicadeza de los planos, del silencio y de lo que se cuenta entre líneas . Un ruido no hablado que mantiene despierto al espectador porque pestañear es perderse un mar de detalles irrepetibles. Conseguir que las miradas , los gestos y las caricias sean narrativamente protagonistas es complicado, como complejo es también que cada rincón del espacio fílmico tenga un simbolismo incalculable.

A priori puede parecer una historia como otra cualquiera donde se reúnen dos elementos muy recurrentes, el de una mujer rebelde que no acepta el matrimonio, y el de una historia de amor a escondidas . Sin embargo, en cuanto el largometraje empieza a recorrer los primeros minutos, ya nos damos cuenta de que esta obra no nos va a dejar indiferentes.

Quererse en la sombra

¿Qué le ocurre a Héloïse? Pues que esa imposición social de casarse con un joven no le resulta de su agrado. Vemos que no es reticente al amor, sino que rechaza esa obligación. Y lo sabemos porque cuando aparece Marianne, sus sentimientos se convierten en pasión y con ella vivirá un revuelo de emociones a escondidas, entre brisas marinas, lienzos y alcobas. Una relación entre dos mujeres que Céline Sciamma, la directora, representa en privado porque recordemos que la historia transcurre en pleno siglo XVIII. En resumen, una obra de arte llena de valores, riqueza y sensibilidad, de corte dramático histórico, protagonizada por Noémie Merlant y Adèle Haenel, y que no te puedes perder. Mírala ya en RTVE Play.

Fotograma "Retrato de una mujer en llamas"

