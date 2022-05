Han pasado 20 años desde que los vimos por última vez en la pequeña pantalla. Ellos eran los ídolos juveniles de media España gracias a la serie Un Paso Adelante. Tras su finalización, ambos siguieron sus caminos. Pero, el destino es caprichoso y ha querido juntarlos de nuevo. Dos décadas Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol se reencuentran en la comedia En otro lugar y lo hacen de la mano del director que les dio a conocer, Jesús del Cerro.

Los actores encarnan a Pedro y Luis, un par de parados con graves problemas de liquidez. La vida de sobrino y tío cambia cuando reciben una carta, esta contiene una herencia. Para sorpresa de los protagonistas, el legado que reciben son dos vacas y una burra. Pablo que “es muy listo” toma la iniciativa de marcharse a Cantabria con la idea de hacerse de oro gracias los animales. Su vida va a cambiar, pero, no a nivel monetario sino les cambia la vida a nivel personal.

Un film protagonizado por Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol, Esmeralda Pimentel, Mario Pardo, Adriana Torrebejano, Mamen García, Codin Maticiuc y Cayo Martin Franco que aterriza el próximo 27 de mayo en las carteleras de los cines españoles.

En cambio, Pablo Puyol no esta tan distinto a su personaje. “Es un tío que disfruta de la vida , que no quiere dejar ningún cabo suelto en la vida, quiere disfrutar de cada cosa y siempre ha intentado tirar de su sobrino para delante para que también fuera de esta manera”, explicaba el malagueño.

Miguel Ángel Muñoz da vida a Pedro , un joven arquitecto sin trabajo , que se muestra como una persona “ insegura ”, “tímida ” y “ conservadora ”. “No le gusta nada arriesgar , no le va bien en la vida, pero en la vida no solamente en el trabajo, sino en general. Lo que pasa que él se conforma con poco y todo lo que suponga un riesgo prefiere no asumirlo ”, así definía el actor a su personaje.

La anécdota de Miguel Ángel Muñoz con Jacinta, la burra

Durante el primer día de rodaje, los dedos del actor sufrieron la mandíbula de Jacinta. El madrileño tenía en su mano una zanahoria y unos picos para acercar al animal al plano. “Había calculado ella lo que tenía que acercarse sus dientes a mi mano, pues el pico era mucho más pequeño y me enganchó los dedos”, relataba MAM. Acto seguido quiso quitar su mano, pero, ella apretó más fuerte y sonó crack. “A Esmeralda se le cambió la cara porque pensaba que se me había caído un dedo. Mi cara era de horror, me hizo daño y tras unos segunditos pude sacar los dedos y nada no me lo rompió. Los tuve hinchados un par de días y poco más”.