Los mejores alimentos: los que no llevan código de barras

La alimentación es un aspecto que cada vez preocupa más a nuestra sociedad, pero lo cierto es que andamos bastante desorientados. La evidencia científica respecto a la alimentación es muy cambiante: Un día no se pueden tomar más de dos huevos a la semana, al siguiente no pasa nada si uno se ‘hincha’ a tortillas. Se nos dice que el alcohol es malo, luego que una copa de vino con la comida es lo mejor que hay. ¡La polémica está servida!

Para contrarrestar todos estos mensajes contradictorios surgió El CoCo (COnsumidor COnsciente), la primera app que salió en España de análisis de los alimentos. Esta aplicación permite escanear los códigos de barras en el supermercado y determinar si estos son buenos o no para la salud, puntuándolos del 0 al 10.

Tres filtros para poner nota a un alimento

El primero proviene del trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Nutrient Profile Model, que determina 17 categorías de productos y los clasifica en función de su perfil nutricional. El segundo es el sistema NOVA, desarrollado por un equipo de científicos brasileños, que clasifica los alimentos en virtud de su grado de procesamiento. La definición de alimento ultraprocesado, que actualmente sirve de referencia mundial para los científicos, proviene del sistema NOVA. El tercero es el sistema de advertencias Chileno, que tiene en cuenta determinadas “líneas rojas” aplicadas sobre 4 variables: – cantidades de calorías, azúcar, grasas saturadas y sal. Es considerado uno de los mejores y más eficientes sistemas de etiquetado de productos de alimentación para informar de forma transparente al consumidor.

“Hay muchos productos que uno piensa que son saludables, sobre todo los que llevan etiquetas con mensajes ‘light’ o ‘cero’, pero si los escanea con la APP, uno se lleva una sorpresa y se da cuenta de que no lo son”, alega Bertrand Amaraggi, cofundador de El Coco. Justamente, “los alimentos más saludables son los que no puedes escanear con la APP, porque no tienen código de barras”, confiesa.