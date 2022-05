"Vamos a presentar a una invitada de la que habla todo el mundo desde hace meses. Una mujer luchadora que ha conesguido su sueño gracias a la constancia y el esfuerzo. Adelante la representante española para Eurovision", así presentó Pepe Rodríguez a Chanel a su llegada a las cocinas de MasterChef. Los aspirantes no daban crédito. ¡Vaya sorpresa!

Pero eso sí, había algún aspirante más contento que otro. Y es que Yannick , como fan número uno de Eurovisión, no podía contenter su alegría. "Conocer a Chanel es como un sueño, porque va a ir a Eurovision, va a pisar ese escenario y va a vivir esa experiencia que yo veo todos los años en la tele . Es como un sueño hecho realidad", aseguró el belga. Incluso tuvo unas preciosas palabras hacia la artista: "Estoy my nervioso. Lo vas a hacer genial, la coreográfía es fantástica. Es todo muy bonito". Y para ponerle la guinda a uno de los recuerdos más gratos que Yannick se llevará de MasterChef, terminó cantando ante Chanel el estribillo de "Quédate conmigo", la canción con la que Pastora Soler nos representó en el festival.

Y como no podía ser de otro manera, Chanel puso a bailar tanto a los jueces como a los aspirantes. "SloMo" sonó atronadora en las cocinas de MasterChef y el espíritu de Eurovisión entró por completo en el plató. "Chanel es una máquina, cómo baila y cómo se mueve", aseguró Adrián.

El espectacular regalo de Chanel a Yannick

Antes de despedirse, Chanel anunció algo: "Tengo un regalo para uno de los aspirantes. Es una entrada doble para venir a Turín conmigo a ver el show. Y ese aspirante es Yannick". El aspirante afincado en Murcia no daba crédito, no se lo podía creer: "Es para mí. Casi me caigo al suelo". Estamos seguros de que Chanel hará una increíble interpretación de "SloMo" par dejar a España bien arriba. Nos sumamos a las palabras de nuestros jueces: "Te deseamos la suerte más grande en Eurovisión. Es una maravilla tenerte de representante". ¡A por todas, Chanel!