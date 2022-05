La Noche D estrena nueva temporada con las "bodas y bodorrios" como protagonistas. Y, si alguien sabe de bodas, esa es la presentadora y cómica Paz Padilla, que asegura haberse casado hasta en seis ocasiones: "Con papeles solo dos, seis sin papeles", reconoce la polifacética gaditana.

La segunda de esas bodas "con papeles", años después de divorciarse de Albert Ferrer, fue la que le unió al gran amor de su vida, con quien había compartido una larga relación en una etapa anterior de su vida. Antonio Vidal, fallecido en 2020 a causa de un tumor cerebral, y Paz Padilla se conocieron siendo adolescentes y no fue hasta 2016 cuando contrajeron matrimonio. Quizá por eso su enlace fue a lo grande y por partida doble. Primero, durante un viaje a la India: "Yo lo tenía todo contratado pero no se lo dije a Antonio. Él era muy serio y muy formal, pero a mí me gusta mucho el cachondeo y quería montar una fiesta en la India", explica la presentadora. Una fiesta con "por lo menos 200 invitados" contratados y elefante incluido.

Tanto disfrutó Paz Padilla con el rito hindú que, en su enlace oficial en España, quiso "conmemorar la boda en la India" con dos vestidos diferentes y llevando a cabo "una coreografía de Bollywood. La mayoría de los invitados no lo sabían, pero se levantaron y bailamos todos".