¿Está Paz Padilla dispuesta a volver a enamorarse?

Paz Padilla es una de las invitadas que cruzan ‘Las tres Puertas’ en su última emisión de la temporada. La cómica se sienta a hablar con María Casado a corazón abierto, abordando temas tan espinosos como la muerte, el duelo, la enfermedad de su marido y cómo afrontar la vida tras una pérdida irremplazable. Haciendo gala de su sentido del humor, la artista se expresa sin cortapisas y desvela si, tras dos años de haber enviudado, se siente preparada para volver a enamorarse.

Amar es saber decir adiós

Desde que Antonio Vidal, marido de Paz Padilla, falleciese víctima de un cáncer el pasado 2020, la humorista ha hecho frente a esta perdida de forma pública con una actitud que ha sorprendido a muchos. Su entereza, quebrada en ocasiones por la emoción, se basa, tal y como ella explica, en el amor que sentía por él. “Cuando amas de verdad entiendes que se tiene que ir porque por lo que sea, las cosas no las podemos cambiar, yo no podía hacer nada, solo cuidarlo, amarlo, y acompañarle en ese último viaje y disfrutar hasta el último segundo porque eran los últimos días de su vida y los íbamos a pasar juntos”, explica.

Esa actitud, no obstante, no ha sido siempre la predominante: “Había días que yo me metía en la cama a llorar y a llorar a solas, y en silencio porque yo no quería que Antonio me viera llorar, ni mi familia ni mi niña, porque el dolor a mí nadie me podía consolar, solo te consuela el saber que él te amaba y que él se iba no porque quería irse, él se iba amándome y yo le decía que se fuera pero amándole”. Y de hecho, pensar en la gente que la rodeaba e incluso en Antonio, fue la forma de salir a flote: “Cuando él se va pienso ‘no se merece que yo me hunda, me amaba mucho, yo sé que si me hundo él se sentiría muy triste y tampoco puedo hundirme por mi familia, tengo que ser un ejemplo para mi hija’.

“Paz Padilla: “No tengo miedo a la muerte y no tengo miedo a la vida”. #LasTresPuertas10



⭕ https://t.co/lsNkRVdng9 pic.twitter.com/MOwqP7C0g7“ — RTVE (@rtve) April 13, 2022

Y es que perder a su compañero de vida fue algo difícil de digerir, aunque Paz Padilla admite que ella misma se forzó a no sumirse en la pena. “¿Tú sabes la de veces que yo he podido decir ‘Ay que ver, qué pena de mí, el amor de mi vida, ahora que lo tenía todo, y qué voy a hacer, no voy a volver a vivir’?”, le pregunta a María Casado antes de responderse a sí misma con un “no no, no. Entras en un bucle espiral y te hundes y yo qué hacía: ‘eh, Paz, no. Para arriba’. Hay que llenarse de amor, María. Tú tienes que decir ‘quién soy, qué quiero hacer con mi vida, aceptar que una vida es muchas vidas y que ahora me toca vivir otra etapa y que yo, como todo el mundo, tenemos etapas”.