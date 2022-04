Paz Padilla se cita con María Casado en Las tres puertas para ponernos al día de su situación actual, después de vivir unos años muy complicados con la pérdida de varios familiares, y de sus últimas polémicas en televisión de los últimos meses. La actriz y presentadora ha dejado aparcada la pequeña pantalla para centrarse en sí misma, en su bienestar, y en el teatro.

Ahora está totalmente centrada en la obra El humor de mi vida, el mismo título de su libro, en el que le rinde homenaje a su marido Antonio Juan Vidal, que falleció en julio de 2020 debido a un cáncer terminal. Paz Padilla cuenta su historia de amor y su visión de la muerte a través del humor tan particular que la caracteriza.

Uno de los rostros más conocidos de la televisión

A día de hoy, Paz Padilla compagina el teatro con la serie La que se avecina, en la que lleva más de una década. Pero además de actuar, también ha presentado numerosos programas de televisión y a lo largo de los años, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. En los últimos meses, Padilla ha sido el centro de muchas críticas por sus polémicas declaraciones sobre las vacunas, que le han costado el despido de Sálvame, el programa de Mediaset. Llegó a afirmar públicamente que “las vacunas no sirven para nada” y las redes sociales se volcaron contra ella. Por sus afirmaciones y por referirse a la variante ómicron como “oritrón”, término que se volvió viral y se convirtió rápidamente en Trending Topic en Twitter.

No ha sido su única salida de tono. Muchos se siguen acordando cuando comentó en directo la confirmación de la infanta Leonor. "La infanta Leonor ha hecho la confirmación, o sea, que el cura le ha dado la hostia, un guantazo... ¡porque a mí me la dieron eh!", comentó en tono jocoso jugando con el doble significado de la palabra hostia: golpe y forma sagrada que se recibe el comulgar. Unas declaraciones no sentaron nada bien a la reina Letizia.

Posado de Paz Padilla GTRES

Otra de sus bromas que no hicieron ninguna gracia fue cuando hizo unos comentarios sobre el aspecto físico de Camilo Sesto. Meses antes de su muerte, los colaboradores de su programa debatían sobre estado de salud del cantante cuando Paz Padilla soltó a modo de borma: “tiene 103 años” o “parece una momia”. En 2017 desató una enorme polémica tras referirse al Rey Melchor como el Rey 'Melchó', lo que desató las bromas de sus compañeros de plató. Ella no supo encajar las bromas y explotó con ira. "Estoy cansada que se cachondeen con la forma de hablar de los andaluces". Las críticas que se llevó duraron varios días.