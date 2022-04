¿Qué canciones le canta Malú a Albert Rivera?

"Toda, de arriba abajo", igual que la letra de uno de sus primeros éxitos, así se entregó Malú a su historia de amor con Albert Rivera. Nadie se esperaba que entre la cantante y el expolítico surgiera algo más que una amistad, pero en 2019 salieron a la luz los primeros rumores que apuntaban a un posible romance entre ellos. Fue la prensa del corazón la primera que dio la voz de alarma, justo después de que el exlíder de Ciudadanos pusiera punto y final a su relación con Beatriz Tajuelo, con la que había compartido cuatro años de su vida.

La pareja intentó ser lo más discreta posible, algo complicado teniendo en cuenta el interés mediático que despertaban ambos personajes públicos. No tuvieron un camino fácil con los paparazzi persiguiéndoles en cada salida y los medios hablando y opinando sobre su relación día sí y día también. Nadie apostaba por aquella relación, tal y como reconoció el propio Albert Rivera, pero el tiempo les ha dado la razón, al menos, por el momento. La banda sonora de su historia de amor correría a cargo de Malú. "Dicen que vivimos una farsa y es mentira. Diles que nuestro amor es grande como el universo", así dice la letra de otra de sus canciones. "Diles", un tema que salió a la luz en 2005, pero que perfectamente podría hablar de su actual relación.

Lo suyo era un "Secreto a voces", el nombre de la canción que le dedicó a su chico, incluida en su último álbum 'Mil batallas'. Malú habla de los miedos que le atormentaban cuando se enamoró de Albert Rivera, de cómo ganó el amor. Un grito a la libertad que la cantante quiso dejar por escrito con la letra de este tema: "Ya no hay nada que temer. Ya aparté mis pies de aquí, ya no me muevo".

Lucía, su primera hija en común En este último disco Malú habla de sus propias experiencias. Su vida cambió por completo con la llegada de Lucía, su primera hija en común con Albert Rivera. "Tejiendo alas" es la canción que escribió cuando todavía estaba embarazada, y dice así: "Creces en mí tan deprisa. Mi piel memoriza la música que haces en mí. Mi cuerpo es nave nodriza. En las noches sin luna será tu sonrisa la luz a seguir". Malú y Albert Rivera presentan a su hijo GTRES GTRES