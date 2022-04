Treinta años de relación llevan Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente. El actor ha pasado recientemente unos momentos muy duros: estuvo ingresado por coronavirus durante 48 días en el Hospital Gregorio Marañón, una experiencia que le afectó mucho. "Cuando entré yo en la UCI había 97 personas. Nos hemos salvado 80", llegó a asegurar Resines. Apoyándole en todo momento estuvo Ana Pérez-Lorente, su segunda mujer, con quien se casó en 2020.

El destino les unió en un semáforo

Sus caminos se cruzaron el 31 de octubre de 1992 en un semáforo, como contaron en el programa Planeta Calleja. "Yo estaba con una amiga mía en el coche. Dos de la mañana. Se pone aquí un coche y mi amiga saluda y digo '¿qué haces'. Y me dice 'Es que el del coche de al lado me suena mucho, me ha saludado. No sé quién es, pero como me ha saludado, pues por educación'", recordaba Ana. Y con razón le sonaba, porque aquel hombre era Pedro Piqueras. El periodista no iba solo.

Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente en 2019 GTRES GTRES/ Jesus Briones

A su lado se sentaba Antonio Resines, como descubrieron cuando abrieron la ventanilla. "¿Dónde vais?", les preguntaron ellos. Su plan era volver a casa, pero respondieron que iban a Pachá. "'¿Podemos ir con vosotras?' 'Sí'. Hasta hoy", aseguraba Ana. De aquel encuentro salieron dos noviazgos, el de Resines y Ana y el de Piqueras y su amiga, que estuvieron juntos siete años. Distinta suerte corrieron Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente. Aunque tuvieron dos paréntesis en su relación, uno de tres años y otro de seis, el amor siempre triunfa: en octubre de 2020 se casaron. Es el segundo matrimonio del actor, que ya estuvo casado hasta 1991 con Marisol de Mateo, la madre de su hijo Ricardo. Ayudante de dirección, Ricardo Fernández de Mateo es el único hijo del actor.