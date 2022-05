Natalia de Molina en la pell d'una víctima de violència de gènere

L’actriu Natalia de Molina fa nou anys que va debutar al cinema i té una carrera imparable amb dos Premis Goyas per ‘Vivir es fàcil con los ojos cerrados’ i ‘Techo y comida’ amb la que també va aconseguir un Sant Jordi, entre altres guardons.

El 2018 la intèrpret de Jaén va formar part de l’Acadèmia de Hollywood malgrat que assegura a ‘Punts de vista’, programa disponible a rtve.cat, que no es planteja fer el salt americà: "Avui dia la veritat és que estic molt a gust aquí. Si passa, benvingut sigui, però no és una cosa que jo tingui al cap, ni que vagi buscant."

Potser no li cal creuar l’Atlàntic quan en un mes tindrà tres pel·lícules en cartellera a Espanya. El 13 d’abril va estrenar el film ‘Contando ovejas’, el 6 de maig arribarà als cinemes ‘La maniobra de la tortuga’ i dues setmanes després ‘Espejo, Espejo’.

Una gran responsabilitat “És una gran responsabilitat“ Natalia de Molina interpreta una dona víctima de violència de gènere que és assetjada per la seva exparella en el thriller policíac 'La maniobra de la tortuga', participat per RTVE. “És una sort com a actriu poder fer una cosa així, però també és una arma de doble tall, perquè sents la pressió tota l'estona de posar-li rostre a una realitat que personalment no entenc que passi, que em genera molta ràbia. És una gran responsabilitat.”, assegura la intèrpret al programa presentat per Tània Sàrrias. El film és una adaptació de l’exitosa novel·la de Benito Olmo amb Inspector Bianquetti. Està dirigit per Juan Miguel del Castillo, el mateix director de ‘Techo y comida’, una pel·lícula que denunciava la situació de persones en risc d’exclusió social durant la crisi econòmica. El cinema ha canviat la vida de Natalia de Molina i està convençuda que és un mirall de la realitat i que ajuda a canviar la societat: “M'agrada que hi hagi un compromís, perquè per a mi és important donar-li veu i donar-li lloc a moltes coses que semblen invisibles.” 01.41 min 'La maniobra de la totuga', tráiler (2022)

Assetjament escolar El personatge de Cristina a 'La maniobra de la tortuga' va remoure molts sentiments a l'actriu i durant el rodatge va publicar una fotografia a Instagram de quan era petita en la que confessava haver patit assetjament a l'escola. "El que no m'esperava va ser la recepció que va tenir i els missatges que he rebut. I també ha estat com que m'ha servit al meu com a catàrtic i m'ha ajudat a treure'm màscares. Però a la vegada m'he adonat que ajudava a molta gent.", diu la intèrpret a 'Punts de vista'.