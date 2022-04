Noticia bomba: Britney Spears y Sam Asghari van a ser papás. La cantante lo ha anunciado en sus redes sociales y con un texto de lo más original, como ya nos tiene acostumbrados. "Perdí mucho peso para ir a hacer un viaje a Maui y lo recuperé. Y pensé, ¡Caramba! ¿qué le pasa a mi barriga?" Mi esposo dijo, tranquila: "¡No, si estás embarazada es de comida, tonta! Así que me hice una prueba de embarazo, y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé", empieza diciendo Britney Spears con sentido del humor y un texto lleno de emoticonos. "4 días después, tengo un poco más de 'comida' en mi barriga embarazada, porque está creciendo", revela, para dejar claro que su tripita aumenta cada día. Ahora Britney mantiene una actitud responsable y muestra sus temores. Por eso dice que se va a cuidar y sobre todo que se va a proteger. Y por eso lanza esta advertencia a los reporteros que la persiguen con sus cámaras de vídeo y foto. "Obviamente, no voy a salir tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero haciéndome fotos. "Cuando estuve embarazada anteriormente llegué a tener depresión perinatal y tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de esto entonces, e incluso algunas personas consideraban 'peligroso' que una mujer se quejara de esto. Pero ahora, por suerte, las mujeres hablan de ello con naturalidad. Gracias a Dios, no tenemos que llevar ese dolor en secreto". Y añade: ¡Esta vez haré yoga todos los días! ¡Repartiendo mucha alegría y amor!". Así termina el texto de la cantante, toda una declaración de intenciones.

Britney Spears con Sam Asghari GTRES

Britney Spears disfruta de su nueva vida La cantante Britney Spears anunció en otoño de 2021 que se casaría con Sam Asghari, pero... no se sabe si ya lo ha hecho o no: ellos no lo han confirmado, aunque ella se refiere a él como mi esposo. De haberla hecho o de querer hacerla, sería la tercera boda para la artista que vive una nueva etapa, feliz, tras recuperar el control de su vida, gracias a la decisión de un juez de Los Ángeles. "Creo que la suspensión es lo mejor para ella. La situación es insostenible", decía durante el juicio. "He estado en estado de shock. Estoy traumatizada. Solo quiero recuperar mi vida". Durante 13 años estuvo bajo la tutela de su padre, una etapa que para la cantante fue como un secuestro. "Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo retire. Porque solo quiero recuperar mi vida. ¡Basta ya!", dijo llorando durante las sesiones con el juez. Eso indica que la cantante llevaba tiempo planeando tener otro hijo. Y ahora, que es libre, es el momento. Britney Spears enseña su anillo de compromiso INSTAGRAM