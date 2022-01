Ayer hablamos sobre la posibilidad de que Britney estuviese inmersa en la escritura de sus memorias, puesto que una publicación suya con una imagen de una máquina de escribir levantó todas las alarmas. Especulaciones aparte, lo que sí es una realidad es que su hermana, Jamie Lynn Spears, a la que muchos conoceréis como la protagonista de la serie Zoey 101, está a punto de publicar un libro autobiográfico que lleva por título: 'Cosas que debí haber dicho'.

Sin duda el título ya dice muchas cosas. Actualmente Jamie se encuentra en plena promoción del libro, motivo por el cual ha concedido una entrevista al programa 'Good Morning America'. Durante el programa habló abiertamente sobre su relación con su hermana y su modo de ver la tutela impuesta. Algo de lo que también reflexiona en su publicación. Jamie Lynn Spears menciona que durante sus primeros años de vida su hermana mayor era como su mamá, sin embargo con el paso del tiempo su comportamiento cambió y se volvió "errático y paranoico", según palabras de la propia Jamie.

Ante estas declaraciones, la periodista Juju Chang le preguntó sobre cómo describiría el estado actual de Britney, a lo cual ella respondió: "No puedo hablar del estado mental de otra persona, no creo que eso sea justo. Pero creo que tengo permitido decir cómo me sentía en esos momentos que describo en el libro. Importa que sentía dolor".

Después hablaron del momento en que una jueza decidió acabar con la tutela legar que el padre de ambas, Jamie Spears, ejercía sobre Britney. "Cuando (la tutela) se puso en marcha, yo tenía 17 años, estaba a punto de tener un bebé", aclaró Jamie Lynn Spears en Good Morning America ​​de ABC. "No entendía lo que estaba sucediendo ni estaba concentrada en eso... En aquel entonces entendía tan poco como lo hago hoy". A pesar de esta incomprensión sobre lo que le estaba pasando a Britney, Jamie quiso subrayar que sintió felicidad cuando anunciaron la libertad de su hermana.

Jamie Lynn Spears declaró que no ella no quiso participar en el manejo del patrimonio de su hermana como parte de la tutela. Es más, durante esta entrevista asegura que la apoyaba en todo lo necesario, pero que no pasaba por sus manos terminar con este conflicto: "Siempre he sido el mayor apoyo de mi hermana. Cuando necesitaba ayuda, establecí formas de hacerlo. Hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para terminar esta tutela, y así acabar con todo esto para nuestra familia. Si va para causar tanta discordia, ¿por qué continuarla?".

Finalmente, Jamie Lynn Spears admitió que no fue capaz de entender por qué su hermana mayor se enfadó tras una presentación en los Premios Radio Disney del 2017, en la cual interpretó algunas de las canciones más famosas de Britney. Recordemos que en ese momento la cantante de 'Toxic' arremetió contra ella argumentando que nunca la había apoyado en privado. "Honestamente estaba confundida y de hecho hablé con ella sobre eso. Estaba haciendo un tributo para honrar a mi hermana y todas las cosas increíbles que ha hecho. No creo que ella esté molesta conmigo, realmente no entiendo cuál fue su enojo".

La intérprete de "Baby One More Time" también dejó de seguir recientemente a Jamie Lynn Spears en Instagram. Finalmente Lynn se emocionó al decir que, a pesar de su complicada relación actual, aún siente mucho amor por su hermana mayor: "Mi amor por ella sigue aquí al 100 %. Amo a mi hermana. Sólo la he apoyado de la manera que era correcta para ella, lo sabe, así que no sé por qué estamos en esta posición".