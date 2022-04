No fue la elegida para representar a España en el festival de Eurovisión. Se quedó a las puertas, justo después de Chanel, que estará en la gran final sobre el escenario del Pala Alpitour de Turín el 14 de mayo. Tampoco le hizo falta ganar a Rigoberta Bandini, que consiguió hacer de su canción un himno. Después de la repercusión que tuvo en el certamen, "Ay mama" alcanzó lo más alto de las listas de éxitos de nuestro país. Su letra es un homenaje a las mujeres. "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad no habría belleza", dice la letra del tema, que ahora ha versionado un grupo de bilbao. Krusak ha traducido las reivindicaciones feministas al euskera.

"Ena ama", así se llama el tema que el dúo formado por Irama y Amets canta junto a Xabier Iriarte. En su cuenta de Instagram han compartido el resultado con sus seguidores. Un vídeo casero en el que los artistas salen cantando y bailando la canción. La publicación ya cuenta con más de 23 mil visualizaciones.

"Fanses, fanses, fanses. Llevamos tiempo haciéndonos las interesantes y sabemos que estáis hasta el gorro. Ha llegado el momento de compartirlo con vosotros. Queríamos presentarnos al concurso de covers de Gaztea de una manera original y se nos ocurrió traducir el tremendo temazo de Rigoberta Bandini, 'Ay Mamá'", explican en su cuenta de Instagram. "Esperamos que os guste nuestro 'Ene ama' y le deis mucho amorcito, pero sobre todo que bailéis y cantéis a pleno pulmón", añaden las integrantes del grupo Krusak.

No ha pasado desapercibida la publicación, que también ha comentado la autora de la canción, Rigoberta Bandini. Parece que le ha gustado mucho esta versión, ya que la intérprete ha comentado con corazones.