El mítico Ozzy Osbourne ha compartido una bonita imagen del baterista y ha destacado que "fue realmente una gran persona y un músico increíble". Tras la conmoción por la noticia, su corazón está con la esposa, los hijos, la familia y la banda de Taylor Hawkins: "Nos vemos al otro lado", zanja en su post de Instagram.

También Geezer Butler, bajista de Black Sabbath, ha mostrado su conmoción ante la triste noticia de la muerte de Taylor Hawkins. Ha enviado sus condolencias: "

“Shocked & saddened to learn of the passing of @taylorhawkins My condolences to his family & the @foofighters family. RIP“