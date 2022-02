La música cambia y evoluciona con el paso de los años. En gran parte gracias a los artistas, que reinventan los diferentes géneros para adaptarlos a la sociedad actual. Eso es justamente lo que hicieron Pascual González y Cantores de Híspalis, que llegaron a grabar con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. El grupo se despide de su fundador: Pascual González ha muerto el domingo 6 de febrero tras un empeoramiento de su estado de salud. Hace una semana habían anunciado que suspenderían los conciertos previstos para la cuaresma.

Pascual González muere

Cantores de Híspalis reinventaron el género de las sevillanas llevándolo a las discotecas y a eventos de todo tipo en la época. Gracias a ellos, las sevillanas del universo andaluz pasaron a ser todo un hit. No había programa de televisión, gala o evento que no contase con las animadas sevillanas de Cantores de Hispalis. Y eso se trasladó a la calle: no había boda, bautizo, comunión, boda o cumpleaños en donde no sonase su "A bailar, a bailar, a bailar, alegre sevillana, todo el mundo a bailar..." a todo volumen.

Pascual Rodríguez es uno de los artistas que más ha aportado a la música en España. Revolucionó el mundo de las sevillanas al incorporar arreglos musicales y nuevos instrumentos, llegando a grabar incluso con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. A sus espaldas deja un legado de más de 40 años de música con composiciones propias y otras, escritas para artistas como Paloma San Basilio o el Dúo Dinámico.

También escribió muchas composiciones para la pasión andaluza: el mundo cofrade. La Hermandad de San Benito, que ha sido una de las primeras en dar el pésame por la muerte del cantante: "Pascual González quien ha llevado el nombre de nuestra Hermandad a todos los rincones del mundo. Rogamos una oración por su alma. Descanse en paz", escriben.