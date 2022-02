Fernando Marías ha muerto a los 63 años de edad el sábado 5 de febrero. Novelista, guionista y gestor de propuestas culturales, el escritor bilbaíno se fue a vivir a Madrid en 1975 para estudiar Cinematografía, lo que le permitió hacer sus primeros guiones para televisión. En 1990 escribió su primera novela, La luz prodigiosa, que fue adaptada al cine por el director Miguel Hermoso en 2003, y en 2001 ganó el Premio Nadal por la novela El niño de los coroneles. Con un enorme talento en el arte de las letras, el mundo de la literatura llora la pérdida del escritor en las redes sociales. Espido Freire, compañera de profesión y gran amiga de Fernando Marías, ha sido la primera en dedicarle un emotivo mensaje en las redes.

Espido Freire, rota de dolor por perder a su "hermano mayor"

Era uno de los mejores amigos de la escritora. Y ha sufrido una muerte prematura. Espido Freire está "desgarrada" por anunciar la muerte del escritor en sus redes sociales y le ha dedicado unas emotivas palabras: "Era un escritor excepcional, con una mirada absolutamente única, que no solo observaba la vida, sino también el silencio, lo oculto, lo pasado...", cuenta.

Espido Freire, desconsolada por despedirse de Fernando Marías, asegura que nunca fue un autor "centrado en su ombligo" y pone en valor lo que llevó al escritor a cosechar tantos éxitos a lo largo de su carrera: "Tendía lazos y puentes, inventaba proyectos que incluían a novatos y consagrados, y parecía inmune a la envidia o la mezquindad. Todo ello con una discreción absoluta, con una elegancia enorme", asegura.

“que ahora solo serán mías.

La resistencia frente a la mediocridad. Un ejemplo de cómo la literatura podía ser diferente, dentro y fuera de los libros. Su última novela, fuego y tinta. Era noble y generoso. Pierdo a mi hermano mayor. Aún no soy consciente de lo que eso supone. pic.twitter.com/4YFCbxzPHb“ — Espido Freire (@EspidoFreire) February 6, 2022

Durante todos estos años, Freire ha compartido multitud de fotos junto a Fernando Marías en conferencias, viajes literarios, cursos, directos, presentación de libros conjuntos como Hijos de Mary Shelley y hasta tomando un café. Siempre fue un apoyo fundamental para ella: "No había una idea que se me ocurriera, por loca que fuese, que Fernando no analizara con seriedad, mejorara y me animara a llevarla a cabo", cuenta a sus seguidores en el perfil de Instagram.

Tenían una relación tan estrella que Fernando le ha dejado una huella enorme en su vida y siempre recordará todas las veces que quedaron para pasear, charlar del panorama literario y hacer nuevos planes. Y echará de menos sus "vidas imaginarias", esas en las que viajaban por el tiempo para no envejecer nunca, así como "los juegos de palabras con la muerte", a la que no tenían miedo y miraban a la cara. No tenían prisa por ello, pero lamentablemente hoy es un día negro para la literatura. Junto a este texto tan bonito, Espido Freire ha compartido una de las últimas imágenes que les sacaron en un acto público durante el verano de 2021: "No puedo aún hacerme a la idea de que no vuelva a repetirse. Me quedo muy sola, sin compañero de travesuras. Sin un hermano mayor que me cuide", zanja.