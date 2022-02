Muere el escritor Fernando Marías a los 63 años

El escritor bilbaíno Fernando Marías, ganador del Premio Nadal en 2001 por la novela El niño de los coroneles, ha muerto este sábado a los 63 años.

Novelista, guionista y gestor de propuestas culturales, Marías se trasladó en 1975 a Madrid para estudiar Cinematografía y arrancó su carrera con sus primeros guiones para televisión.

En 1990 escribió su primera novela, La luz prodigiosa, que el director Miguel Hermoso trasladó al cine en 2003 y fue nominado al Mejor Guión Adaptado.

Entre otras de sus obras destacan, El Niño de los coroneles, que obtuvo el Premio Nadal 2001, La mujer de las alas grises o Todo el amor y casi toda la muerte, Premio Primavera en 2010, también fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura Juvenil.

Amor a los libros y al cine

Con su libro La isla del padre recibió el Premio Biblioteca Breve en 2015, una narración autobiográfica y catártica de "preguntas sin respuestas", concebida como un homenaje a la vida de su padre, Leonardo Marías, marino de profesión.

Un hombre que sacrificó el compartir el día a día con su familia y se hizo marino mercante para darles un futuro mejor, a la vez que también "eludía a Franco de alguna manera" pues pasaba largas temporadas lejos de la España dictatorial. "He intentado desentrañar su misterio para contarlo en el libro, pero no lo he logrado", señalaba el escritor en una entrevista a RTVE.es.

Otro de sus libros que ha sido llevado al cine ha sido Invasor (Daniel Calparsoro, 2012), nominada a cinco goyas. En 2020 fue coautor del guion del cortometraje documental Biografía del cadáver de una mujer, de Mabel Lozano.

Marías siempre profesaba su amor por el cine del que reconoce fue tabla de salvación en su infancia y juventud. "El cine fue la salvación. Nos abrió las puertas de otro mundo que era posible", confesaba un hombre cuyo primer amor fue Candice Bergen y a quien ver Grupo salvaje (1969), de Sam Peckinpah, le convenció de que de mayor no quería ser otra cosa que narrador de historias.

30.12 min España.com - 'Arde este libro' es la última novela de Fernando Marías - 27/09/21 - escuchar ahora

Su última novela Arde este libro (Ediciones Al Revés) es una carta durisíma a su pareja, ya fallecida. Un canto seco sobre el alcoholismo que ambos padecieron en una historia de amor y muerte en el Madrid de los 80 basada en sus recuerdos.

"No es un libro del que se pueda hacer spoiler. Es una historia real, la relación con mi pareja, Verónica. Nos conocimos en La Movida en los 80 y allí iniciamos un camino de amor luminoso que poco a poco se fue deteriorando. Ambos fuimos adictos. Yo salí y ella murió. Siempre quise contar esta historia, cuando murió me dijeron que la habían incinerado con mi primera novela. Y tenía que hacerlo", explicaba a RNE. "Lo terrible es que nunca conocemos al otro del todo", añade.

01.43 min El canon literario de Fernando Marías

Las condolencias en el mundo de la cultura se han multiplicado en redes sociales. "Ha muerto mi amigo el escritor Fernando Marías, el mejor de los hombres, un corazón de oro", ha publicado en Twitter el poeta y escritor Manuel Vilas, premio Planeta 2019.

“Ha muerto mi amigo el escritor Fernando Marías, el mejor de lo hombres, un corazón de oro. pic.twitter.com/rurmdjEgj4“ — Manuel Vilas (@Granvilas) February 6, 2022

"Hoy es el día del dolor más intenso: después llegarán los de vacío. Su inmenso talento, la calidez de su amistad, su visión siempre original sobre cualquier tópico. Los planes locos (con él nada era imposible) interrumpidos", ha escrito otra de sus amigas del mundo literario, Espido Freire, en esta red social.

La consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, también ha lamentado el fallecimiento del escritor en su cuenta personal de Twitter, donde ha escrito: "Hoy despierto con la noticia terrible de la muerte de Fernando Marías. Era el hombre más generoso del mundo. Hoy le llora mucha gente. Yo también"