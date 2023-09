El Festival de Eurovisión 2023 ya ha empezado su cuenta atrás: se celebra los días 9, 11 y 13 de mayo en Liverpool. Y qué mejor ocasión para recordar a uno de los grupos que mejor huella dejaron en el concurso, Mocedades, que a un mes de que se celebre la gran final de este año, se cumple medio siglo de su actuación en el certamen musical con "Eres tú". Amaya Uranga fue la voz principal de este grupo español que alcanzó un gran éxito en la música española de los 70, 80 y 90. Nació en Bilbao, en el seno de una familia apasionada de la música. Ellos fueron los ‘culpables’ de que ella quisiera dedicarse profesionalmente a cantar: “Empezó todo porque en casa mi padre y mi madre han sido muy musicales toda la vida. Cantábamos porque era normal, era lo habitual: 'aita' cantaba una cosa, 'ama' tarareaba otra”, dice en una entrevista con ‘Corazón’, de RTVE.

“Eres tú”, una de las mejores canciones de Eurovisión

El grupo Mocedades fue el encargado de representar a España en Eurovisión en 1973. La canción no resultó ganadora y quedó en un fantástico segundo puesto en el certamen celebrado en Luxemburgo, a solo cuatro puntos de la ganadora, "Tu te reconnaîtras", de Anne-Marie David. Sin embargo, tras el festival el tema español logró un éxito apoteósico. “Los de Luxemburgo se empeñaron en que aquella canción era de lo mejor, y así fue la historia. Eso nos ayudó a recorrer todo el mundo”, dice Amaya. El tema alcanzó una gran popularidad en Europa, América Latina y Estados Unidos, posicionándose en las listas de todo el mundo. En la actualidad cuenta con más de 70 versiones en varios idiomas. Il Divo, Andrés Calamaro, Luis Miguel, Morat o Bertín Osborne son algunos de los que han dado voz a este éxito.

El grupo musical 'El Consorcio' está formado por los cantantes Amaya, Estíbaliz e Iñaki Uranga, Sergio Blanco y Carlos Zubiaga, EUROPA PRESS

"Eres tú" ha hecho historia y ha traspasado fronteras, pero… ¿A Amaya le hacía ilusión representar a España? “A mí lo de Eurovisión no me hacían mucha gracia, lo he dicho siempre, porque hay que poner en tela de juicio cómo lo hace uno y cómo lo hace otro". A pesar de ello, la cantante reconoce que fue una experiencia interesante y que se rieron un montón. "Eres tú" ostenta el puesto de la canción española con más puntuación en todas las ediciones del festival, 125 puntos.